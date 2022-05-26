衛福部擬修法加開國外牙醫學畢業生臨床實作訓練名額，引發國內牙醫系學生反彈。台灣牙醫學生聯合會理事長趙御婷上午表示，此舉將衝擊國內牙醫醫療品質，對台灣醫療體系將是場木馬屠城記，呼籲持國外學歷醫學科系畢業生，一律須接受學歷甄試。

趙御婷指出，國內牙醫系一年畢業生約380人，目前等待實習的國外牙醫學畢業生，也大約380人左右，衛福部希望加開名額投入偏鄉，但沒有提出具體措施，如果兩年內消化完國外牙醫學畢業生，將造成臨床教學的衝擊，影響的是全民醫療品質。

趙御婷表示，身為小小的牙醫學生，我們絕不是排斥國外牙醫學畢業生，而是為民眾及口腔健康體系感到憂心，因牙醫的臨床教學很重要，光是蛀牙的醫治就要花很多時間臨床學習。

她強調：「牙醫業界深知衛福部如貿然加開國外牙醫學畢業生臨床實作訓練名額，對台灣的牙醫醫療品質影響很大，但牙醫師們囿於各種因素不敢發聲，大人不敢說的，就由我們來說，台灣牙醫學生聯合會從昨天傍晚發起全民連署迄今，已逾3500人參與連署。」

趙御婷呼籲立法院及衛福部不要葬送台灣的口腔醫療，請全聯會與各地牙醫師公會，與我們一同勇敢糾正政府即將犯下的錯誤，避免台灣醫療體系引爆木馬屠城記，更希望全民一起發聲、參與連署。

台灣牙醫學生聯合會的訴求如下：

一、持國外學歷醫學科系畢業生，一律須接受學歷甄試，且民國 106 年 1 月 1 日後入學於國外開始修習醫學科系之學生，皆仍須適用《國外大學或學院醫學系科學歷採認原則》，以保障民眾就醫福祉，擁有可靠的醫師為大眾進行服務。

二、衛福部應承諾不以增加偏鄉或長照醫療服務、臨床實作訓練選配分發等待序列過長及其他項目為由，以任何形式或管道額外增加國外醫學科系畢業生臨床實作訓練選配分發名額，將民眾當作醫療白老鼠或是政治籌碼。

三、不應因為大量海歸醫學科系學生無視規則、心存僥倖，或與相關人士進行利益交換，而在短期內開放大量國外學歷進入本國，衝擊早已緊繃的臨床醫療教學現場，帶給患者強烈不安。

四、應即刻訂下落日條款，並以 108 年 12 月 31 日為主要目標、111 年 12 月 31 日為次要目標，不再接受任何延期，以確保醫療場域與服務品質之安定。

五、持國外學歷牙醫學畢業生返國欲實習前，須比照國內牙醫學生之標準，通過 CBT、PCOS、DOSCE 等牙醫臨床技能學測驗，以保障民眾擁有應得的醫療品質，建立良好醫病信任與互動。