證交所將於6月15日起至29日止，邀請五家上市公司在證交所場地舉行自辦法說會，五家出席的公司包括中電（1611）、辛耘（3583）、鳳凰（5706）、偉聯（9912）及欣天然（9918）。

6月證交所場地自辦法說中，由中電於6月15日打頭陣登場，其次依序為辛耘6月16日、鳳凰6月22日、偉聯6月28日、欣天然6月29日。

證交所表示，為提升上市公司財務、業務資訊透明度，並增加投資人獲取企業訊息管道，已規範上市公司每年應至少在境內自辦或受邀參加一次法人說明會。

此外，法人說明會是上市公司對外溝通管道之一，除適時向投資大眾說明營運績效及對產業前景看法、傳達經營理念與企業價值，使股東或潛在投資人進一步瞭解企業營運發展或挑戰，並提供投資人表達意見或與公司雙向交流的機會，進而提升公司治理品質。統計今年以來，國內上市公司總計已辦理955場法人說明會。

證交所指出，6月預計共5家上市公司在證交所場地自行辦理法人說明會，相關上市公司基本資料可至公開資訊觀測站查詢，同時，建議投資人參與法人說明會前，先上證交所網站選擇「公告/活動-活動訊息」頁籤，查詢活動最新訊息，並透過透過網路轉播同步收看。

證交所持續鼓勵上市公司自行辦理，或是受邀參加實體或線上法人說明會，另也鼓勵受邀參加法人說明會公司自願申報會議影音資訊，且於申報上傳中英文簡報檔中，詳實說明會議簡報相關財務業務資訊，以提升資訊對稱性及強化資訊揭露品質。