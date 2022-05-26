政府打炒房，打到建商了。據金管會26日公布，4月國銀建築融資餘額為3兆2,546億元，單月增貸115億元，為2019年3月以來，即38個月來單月增貸新低，銀行局副局長林志吉分析四大原因，一是各部會祭出的健全房地產措施的效果，二是3月央行升息，三是4月疫情升溫，看房人潮減少，四是原物料價格上漲，建商缺工缺料，貸款速度即放緩。

4月國銀房貸餘額為8兆9,779億元，單月增加600億元，較去年同期成長9.23％，預估5月應可突破9兆元，房貸仍是呈現穩定成長，並沒有特別變化，代表民眾仍是有一定的購屋及貸款需求。

銀行局亦公布依據銀行法72-2條，即銀行辦理房貸加計企業建築融資總額，不得超過放款時所收存款加計金融債券發售額總和的30％，4月國銀平均占比是26.86％，是今年以來的新低，持續有1家銀行是在29％以上，4月有10家銀行是在28～29％之間，比3月多一家，林志吉表示，因為該銀行4月存款餘額減少，造成比率上升。

依照銀行法72-2條的規定，與4月底國銀存款加計金融債總和47.94兆元來看，國銀房貸與建融的放款能量仍逾1.5兆元，且隨著存款增加，放款量能仍會持續成長。

就銀行局公布的統計顯示，國銀4月增加建築融資貸款金額115億元，不到去年4月增貸數的一半，與今年3月建融增貸355億元來看，4月更是少了240億元，減少67.6％，增貸速度急降，4月建融餘額與去年4月相比，成長12.37％，成長幅度亦創2020年1月以來的新低幅度。