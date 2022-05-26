精誠資訊（6214）26日舉辦股東常會，會中進行董事改選，並通過110年度財務報表，並決議自盈餘分配現金股利每股4.2元，資本公積配發現金每股0.8元，合計每股發放股利5元。展望未來營運，精誠表示，將推動10年成長計畫，今年將聚焦發展自有雲應用生態平台服務，目標成為台灣最大的雲服務收入公司。

精誠股東會中完成第十屆董事改選，包含董事九席及獨立董事三席，董事長由林隆奮續任。其他董事當選人則包括鄭登元、黃亭融、黃祈融、蕭崇河、謝金河、盧大為、吳正煥（漢茂投資展業法人代表）與林治民（漢茂投資展業法人代表）。獨立董事三席當選人為賴建華、鄭文鋒，以及黃大倫。

展望今年營運，精誠第一季營收77.15億元，較去年同期73.5億元增4.96％，單季稅後淨利為3.14億元，較去年同期5.03億元減少38％。每股稅後盈餘1.27元，優於上季的0.58元，惟遜於去年同期的2.03元。

今年精誠前四個月營收為98.84億元，年增3.35％。若拆分營收占比，以加值型代理占比最高達55％、系統整合28％、行業應用17％。2021年，精誠的併購多以加值型代理公司為主，帶動加值型代理占比提升。

精誠指出，2021年對集團營運為關鍵的一年，正式邁入開展10年成長計畫，在發展策略上階段性完成「垂直整合」到「水平整合」，並進入「生態整合」。精誠指出，今年集團的定位為「a data software company」，幫助企業加速數位轉型。同時，精誠也持續轉型，提供客戶多元混合雲服務以及訂閱服務商業模式，以逐步提高經常性收入之占比。

精誠表示，為了推動10年成長計畫，今年將聚焦發展自有雲應用生態平台服務，推出Xi Cloud雲服務訂閱平台，介接AWS、Azure、GCP等3大公有雲，以及Oracle與IBM企業雲，提供一站式購物服務，打造全台最大最完整的雲服務平台。

此外，也將持續針對企業需求，發展綠色科技解決方案、資安監控服務、深耕企業電商與Martech、擴大技術維運服務團隊、建立微服務開發標準等，助攻企業加速數位轉型。