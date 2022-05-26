東生華（8432）26日宣布，取得血管相關疾病用藥在馬來西亞、印尼、菲律賓三地的銷售代理權，最快2023年取證後啟動銷售。

營運表現穩紮穩打的東生華，前四月營收1.57億元，年增15.1％， 第一季營業利益增加83.4％，EPS以0.51元，交出年增104％佳績。由於去年取得的幾張台灣新藥證業已申請健保給付及通路鋪貨中，預計下半年將逐漸發揮效益，今年營運將可延續成長力道。

東生華此次代理的血管相關疾病用藥，主要功能為預防中風及血液栓塞，瞄準東南亞市場地缺乏高經濟效益的產品，患者用藥成本高，為能提升病患生活品質，公司預期代理相關品項，有助拓展海外血管相關疾病用藥市場。

根據IMS Health統計，同性質產品於2020年Q2至Q4及2021年Q1在馬來西亞、印尼、菲律賓三地合計，銷售金額達3,686萬美元。該案已取得代理合約，接續進入藥證申請、查驗登記階段，最快有機會於 2023年取證並在通路鋪貨，將能對營收有所貢獻。

東生華表示，該公司已向馬來西亞、菲律賓、越南、印尼、香港及緬甸提出數個品項查驗登記，接續進入藥證申請、查驗登記階段，最快有機會2023年取證並在通路鋪貨，挹注營收。