財政部26日發布台財稅字第11104501470號函釋，預售屋紅單交易自2021年下半年起禁止買賣，若有非法紅單交易，則視同交易預售屋、比照適用房地合一2.0課稅，且多數持有期間為2年內，將適用房地合一45％最高稅率。

財政部也表示，若紅單投資客在今年6月30日前完成自動補報及補繳稅款並加計利息者，可依稅捐稽徵法規定免罰。若逾期仍未申報，國稅局將裁處重稅與稅額三倍以下罰鍰。

所謂預售屋紅單為「預售屋買賣預約單」、多為粉紅色或紅色，因此俗稱紅單。若民眾看中一間預售屋，可先行支付承辦代銷業者10萬元訂金，即可取得一張紅單，以保留想要的樓層戶型約10天，雙方可針對價格、建材討論，惟部分民眾選擇加價轉賣紅單給他人，直接獲利出場，即為紅單交易。

在2021年6月30日以前，預售屋交易、紅單交易獲利皆視為財產交易所得，以售價減除「取得價+成本」，剩下所得額計入個人綜合所得課稅，適用5％～45％綜所稅率。

隨著實價登錄2.0自2021年7月上路後，內政部明訂禁止紅單交易，預售屋則適用房地合一2.0稅制，惟財政部與內政部近一年來未明確定義非法紅單交易課稅機制。

如今財政部與內政部經協商後定調，不動產業者與預售屋買受人簽訂預售屋預約單（紅單）或預售屋正式契約，皆屬於預售屋買賣關係而成立的契約行為，依民法規定皆有效力。若為2021年7月1日後的紅單交易，應比照預售屋課徵房地合一2.0稅制，以符租稅公平。