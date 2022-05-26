大陸「國防部發布」微信公號消息，大陸國防部26日例行記者會上，國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校針對共軍攻擊直升機近日越過海峽中線、進入台灣西南防空識別區相關提問重申：「台灣是中國的一部分，哪來的什麼海峽中線？」

據報導，1架解放軍武直-10攻擊直升機10日進入台灣西南防空識別區，不僅越過了海峽中線，甚至深入對面900米，引發關注。

吳謙答覆指出，台灣是中國的一部分，哪來的什麼海峽中線？「中國人民解放軍肩負捍衛國家主權和領土完整的神聖使命，有關戰訓活動，完全是針對台獨分裂活動和外部勢力干涉而採取的必要行動。」

據報導，共軍一架武直10攻擊直升機，10日在台灣西南防空識別區跨越海峽中線，隔日，為修正《陸海空軍刑法》列席立法院的聯二情報次長顏有賢證實這架武直10跨越海峽中線0.5 海里（約926公尺）。國防部副部長王信龍稱，解放軍的行為是一種「實戰化的行動」，也再三保證有全程掌握。有評論指出，這是共軍為未來三棲突擊「奪島」作戰作準備。

此外，美國務院網站近期更新「美台關係事實清單」，刪除「台灣是中國一部分」「美國不支持台獨」等表述。隨後又解釋美對台政策沒有改變。

吳謙就此回應，美國國務院在涉台政策的表述上自相矛盾，暴露出來的心機，可以說是「司馬昭之心，路人皆知」。一段時間以來，美方不斷虛化掏空一個中國原則，妄圖採用「切香腸」方式，實現「以台制華」圖謀，這完全是癡心妄想。「中國人民解放軍嚴陣以待，將採取一切必要措施，粉碎任何形式的台獨分裂圖謀，堅定捍衛國家主權和領土完整。」