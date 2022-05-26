美股近日接連下跌，殺的投資人心慌，但仍不時在尾盤有買盤敲進。根據研究顯示，雖然散戶的投資組合價值急遽下降，依舊勇於在低迷的股市中搶進「神救援」，避免標普500指數在近幾個交易日跌幅擴大。

商業內幕報導，金融分析公司萬達研究（Vanda Research）報告指出，散戶投資人美股淨流入在歷史高點徘徊，以三個月來看，平均每天達13億美元。

研究人員Marco Iachini和Giacomo Pierantoni在報告中指出，從歷史來看，面對如此大規模損失時，散戶投資人往往會率先出現投降跡象，但市場情緒似乎仍相當有彈性。

根據萬達數據顯示，股市連日重挫，散戶投資組合平均縮水32%，為該公司2014年追蹤以來最差表現。最近幾天，散戶踴躍抄底「拯救」了標普500指數，尾盤強勁的反彈力道，即是由這些抄底的散戶所推動，讓標普500指數避免進入熊市。

萬達表示，尾盤獲得散戶投資人大量資金挹注，同時又沒有來自機構額外的拋售壓力，這可能就是盤中強勁反彈的主要力量。