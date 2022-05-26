台灣房屋集團趨勢中心統計實價登錄全台主要都會區透天別墅與農舍交易狀況，去年主要都會區交易量上達40,698件。進一步觀察北台灣各都會區疫情前後交易表現，增幅明顯優於南台灣，前三名都會集中在北台灣，分別為新北市以32.9％成長率奪冠，接著是新竹市與桃園市。

台灣房屋集團趨勢中心協理江怡慧表示，根據台灣房屋住宅型產品類別的官網點閱率統計，發現今年第一季大樓的點閱率，較去年同期減少約4%，而在農舍與透天別墅點閱率明顯提高，分別增加82％與24％。除了住宅外部環境考量外，更朝向「密度低、大棟距、人口少」要點優先，有獨立的室內環境，獨立的出入空間的獨棟透天或郊區別墅成為擇屋條件，至於在住宅內部的陳設與規劃亦相當重視。

疫情改變生活習慣與購物習慣，甚至是購屋選擇與居住觀念，根據實價登錄統計，八大主要都會區透天別墅與農舍統計增減幅，2019年（疫前）與 2021年（疫後）相比，新北市買防疫型住宅，增加最多以32.9％居冠；新竹市22.8％；再則是桃園市21.4％位居第三。

江怡慧強調，不難發現增幅多的縣市都是人口密集度相對高的區域，除了有防疫功能外，在台北地區還包括有都更效益，因此交易量大增，至於南部本來居住就多以透天厝或是別墅、農舍比例高，因此明顯在交易表現較不及北部。

江怡慧說，近年購屋族愛買透天別墅產品增多外，住宅設計或是陳設方面亦納入防疫概念，包括科技進步，抗菌、調節、健康建材受到重視等，玄關擺放消毒地毯或是外衣懸掛處與殺菌衣櫃等，或是室以便用紫外線消毒燈、健康磚、無醛屋塗料、與時俱進的建材、抗菌（無毒）油漆、矽藻漆、抗菌、可調節濕氣木地板防霾紗窗、抗菌磁磚、逆止排水口等等，都是很好的選擇，甚至電器設備也要與時俱進，都是巔覆過去傳統型態上的改變。