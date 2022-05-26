1932年全球經濟大蕭條之際，香奈兒女士首度跨足珠寶界發表《Bijoux de Diamants》系列鑽石珠寶作品，轟動整個珠寶界，為低迷黑暗的世界帶了一線曙光。90年後的今日，全球疫情延燒，又有烏俄戰火，香奈兒選在此時發表「1932」頂級珠寶，並將台灣列為全球首站，透過「彗星」、「太陽」與「月亮」三大主題的珠寶，再度為黑暗的世界帶來了光明。

香奈兒品牌大使許瑋甯受邀欣賞香奈兒1932珠寶展。（CHANEL提供）

全系列總共有68件、總價近16億元的珠寶作品，由於台灣是全球首站，所有作品都是全球首次曝光，台灣VIP不需飄洋過海遠赴巴黎看展，機會十分難得，開展當天眾星雲集，紛紛前來朝聖，除了香奈兒大使桂綸鎂和許瑋甯外，楊乃文、陳柏霖、周興哲也受邀與會，親身感受香奈兒珠寶之美，以及振奮人心的神奇力量。

周興哲近來閒著在家創作新曲，偷空欣賞香奈兒1932系列珠寶。（CHANEL提供）

陳柏霖身穿帥氣白色香奈兒斜紋軟呢外套，以貴公子造型出席香奈兒1932珠寶展。（CHANEL提供）

楊乃文出席香奈兒1932珠寶展，認真端詳每件珠寶作品。（CHANEL提供）

★為世界帶來光明

香奈兒女士曾說：「忘卻危機最好的方法，就是讓雙眼盡情欣賞美好的新事物，這正是我們品牌工匠與女性一直揭露的驚喜。」，對應當前風雲詭譎的國際局勢，此時登台的1932頂級珠寶展，可謂別具意義，為了營造珠寶在黑暗中綻放光芒的情境，「1932」頂級珠寶展特別調降光源，營造幽暗神秘的氣氛，更能突顯「彗星」、「太陽」與「月亮」三大主題的珠寶閃耀光芒之美。

香奈兒1932珠寶融入精湛工藝，並融入可轉換式設計，讓女人可以隨心所欲自由佩戴。（CHANEL提供）

其中又以Allure Celeste藍寶石項鍊最具代表性，整件作品匯集了三大符碼元素，也是全系列要價最高的作品。珠寶創意工作室設計總監Patrice Leguereau說：「我想要重現1932 年的本質精神，透過包含彗星、月亮與太陽等三大符碼來忠實傳達設計理念，宇宙萬物都閃爍獨有的光芒。」

香奈兒1932頂級珠寶登台，其中Allure Celeste藍寶石項鍊匯集了彗星、月亮和太陽三大符碼元素，是全系列要價最高的作品，3億498萬3000元。（CHANEL提供）

★賦予女人自由

賦予女人自由，是1932頂級珠寶所要闡述的宗旨，其中有13件珠寶融入可轉換式設計，完美詮釋自由佩戴珠寶的精神，傳承香奈兒的風格語彙，例如Allure Celeste藍寶石項鍊就有16種佩戴方式，讓女人可以隨心所欲、自由自在把玩珠寶。

香奈兒Comete Saphir項鍊採用前開扣的彈簧壓扣設計，猶如將劃破天際的彗星纏繞粉頸上，2468萬9000元。（CHANEL提供）

項鍊前開襟開扣的貼心設計，也是一大特色，讓女人佩戴項鍊時不必假他人之手，例如Comete Saphir項鍊就採用前開扣的彈簧壓扣設計，猶如將劃破天際的彗星纏繞粉頸上。

★暗藏數字密碼

暗藏了數字密碼，則是1932頂級珠寶另一個趣味亮點。例如Allure

Comete Volute項鍊，主石是一顆重達19.32克拉的鑽石，向1932年的珠寶展致敬，2億1203萬6000元。（CHANEL提供）

Celeste藍寶石項鍊的主石，是一顆55.55克拉的藍寶石，特別將香奈兒女士的幸運數字「5」暗藏其中。

以香奈兒女士生日命名的Soleil 19 Aout項鍊，讓人聯想到夏季火熱的豔陽，黃鑽打造的太陽可當胸針，也可換置在戒指上，1億3361萬1000元。（CHANEL提供）

另一件Comete Volute項鍊，主石是一顆重達19.32克拉的鑽石，以特別鑲嵌技術讓主石有如懸浮在項鍊上，克拉數也有向1932年《Bijoux de Diamants》致敬的意思。

彗星主題的Comete Infinie黃鑽戒指，1858萬9000元。（CHANEL提供）

以月亮為主題的Lune Eternelle胸針，火箭、月亮與彗星的組合，十分可愛，1829萬9000元。（CHANEL提供）

以月亮星星太陽三元素為靈感打造的Lune Solaire耳環，871萬4000元。（CHANEL提供）

以太陽為靈感打造的Soleil Talisman手鍊，1452萬3000元。（CHANEL提供）

Comete Volute彗星胸針，下方垂墜的鍊條可轉換成手鍊，3485萬5000元。（CHANEL提供）

另「Soleil 19 Aout」珠寶套組，則是以香奈兒女士生日8月19日為名，八月是豔陽高照的盛夏，以此詮釋珠寶如夏日的豔陽閃耀光芒，別具趣味。