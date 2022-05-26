廢棄鳳梨葉翻轉成為美麗織品！許玓維（中）成立「纖女鳳梨絲工坊」，今年推出鳳梨纖維帽子、錶帶、提袋等客製化產品。（曹婷婷攝）

關廟有「鳳梨故鄉」稱號，鳳梨果肉可食用、果皮可釀酵素，鳳梨葉因帶刺被棄置當肥料；關廟子弟許玓維6年前鑽研鳳梨葉纖維推廣，去年獲文化部藝文紓困補助成立工作坊培訓工藝師，今年孵出「花開的願望」品牌，推出提袋、帽子等織品，成果讓人驚艷。

家中種鳳梨的許玓維從2016年開始鑽研鳳梨葉纖維工藝，但鳳梨葉從採葉，到手工刮除纖維再捻線、織布，過程繁複，她算過，1天最多只能刮除50片葉片，取得僅12.5公克鳳梨纖維，讓她自我調侃「比織女還累」。

直到去年在農委會水土保持分局的「青年回鄉行動獎勵計畫」支持下，成立工坊也添購取纖機，1天可取出2公斤纖維，讓鳳梨纖維工藝的計畫往前邁開大步，她也成立「織女鳳梨絲工坊」，落腳歸仁農會倉庫園區，結合南關線在地社團組成「新豐潮」團隊，展開文化跨域交流。

去年底，她更獲得文化部藝文紓困計畫補助「一朵花開的願望─鳳梨絲工坊」，召集在地青年、婦女組成纖維工班，目前團隊有4名「織女」投入客製化生產鳳梨纖維產品。

許玓維說，自創鳳梨纖維品牌「花開的願望」現已推出鳳梨纖維錶帶、提袋、帽子等產品，10月還將發表3套鳳梨纖維衣服品牌。

昔於大陸經營鞋廠的廖淑如，因疫情關係，去年返台，56歲的她偶然得知廢棄鳳梨葉原來能織布，加入織女行列，「被鳳梨葉刺過，才是正港織女」，她笑說，親自到田間取回葉片取纖，從零學起，才能深刻領略這項工藝的價值。