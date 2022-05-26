澎湃新聞26日報導，中國社會科學院世界經濟與政治研究所發布《中國海外投資國家風險評級報告（2022）》，這是該機構連續第9年發布此報告，《報告》顯示，評級最高的國家是瑞士，發達經濟體排名整體遠高於新興經濟體。

《報告》涵蓋了占中國海外投資流量9成的114個樣本國家（不包括避稅港），從中國企業和主權財富的海外投資視角出發，延續經濟基礎、償債能力、社會彈性、政治風險和對中關係五大類共42個子指標的量化體系，全面評估中國企業海外投資面臨的國別風險情況。

《報告》稱，2022年的風險評級結果中，低風險評級國家18個，評級最高的國家是瑞士，排名前10名的其他國家分別是：紐西蘭、丹麥、卡達、韓國、挪威、瑞典、阿拉伯阿聯合大公國、德國和澳洲。中等風險級別國家68個；高風險級別國家28個。整體來看，發達經濟體的平均排名為22.1名，遠高於新興經濟體的平均排名71.3名。

與2021年相比，發達經濟體中相對排名上升的國家有12個，相對排名下降的國家有18個，相對排名不變的國家有2個。在新興經濟體和開發中國家，相對排名上升國家有42個，相對排名下降的國家有33個，相對排名不變的國家有7個。在中國對外直接投資存量較多的國家中，德國、新加坡的排名有所下降。

排名進步明顯的國家如南非、尚比亞和衣索比亞等，排名分別上升20位、16位和13位，主要是因為對中關係持續深化和大宗商品價格大幅上漲等因素。

此次《報告》還包括「一帶一路」國家投資風險子報告，以及RCEP專題。結果顯示，「一帶一路」沿線國家的投資風險大體不變。這些國家的對中關係得分雖顯著高於整體水準，但個別沿線國家的投資風險值得注意。

RCEP成員國家風險評級得分好於整體水準；但縱向比，這些國家的投資風險有所升高，部分成員國的政治風險是企業進行海外投資決策時需重點考量的因素。