台南市消防局玉井分隊廳舍老舊，空間也不敷使用，辦公室與健身室同擠一處。（劉秀芬攝）

台南市消防局玉井消防分隊辦公廳舍使用已超過30年，目前建築老舊，空間不敷使用，近期已於玉井玉豐大橋前找到一處合適遷址用地，已經做好鑑界，將送國有財產署、內政部變更地目、辦理撥用，預估明年可以開始規畫設計，希望能打造山區的救災救護及訓練中心。

據台南市消防局資料，玉井消防分隊辦公廳舍興建於1989年，2007年增建一辦公室，2層樓建築樓板面積約900平方公尺，因建築老舊，曾經修過漏水、結構補強。

此外，縣市合併前，玉井分隊隊員只有6、7人，現在已增至11人；2020年玉井中隊成立，又增加3人在此辦公，廳舍總樓地板面積900平方公尺，早不敷使用，隊員辦公室與健身處合擠一室，義消、山搜訓練時，只能把停車場車子都移到外面馬路上，才有訓練空間。

地方人士有感消防弟兄辛勞守護人民財產與生命，備勤時間又長，只能擠在小小廳舍，促台南市議員周奕齊出面，積極協調都發局、地政局、國有財產署等單位，尋覓合適遷址場地，過程幾經波折，不是地方太小，就是地主不同意，最後終於在玉豐大橋前找到一處國有財產署土地。

台南市消防局第2大隊隊長丁春能表示，經過協調後，消防局先請地質專家進行地質探測，確定沒問題後，再請玉井地政事務所進行鑑界分割，消防局可使用面積約有3000平方公尺，預計下周可送地政局申請地目變更，行文送國產署辦理撥用程序。

丁春能表示，希望今年能順利編列規畫設計費用，明年開始設計，爭取早日進行新建工程，不但讓消防弟兄有更舒適的辦公、備勤休息空間，增加工作效率，在運動休閒設施規畫上，也希望能有先進的規畫設計，成為其他分隊的示範點。