臺灣金控公告，依據5月26日第5屆第34次董事會決議通過，臺灣金控總經理魏江霖延任1年至2023年2月19日，並續兼任子公司臺銀證券董事長職務；臺灣銀行法遵長職務由臺灣金控法遵長陳蕙萍調任，陳蕙萍並代理所遺臺灣金控法遵長職務。

此外，臺灣金控董事會決議，原規劃2023年預算納編現金增資臺銀人壽100億元案，擬陳報財政部調整為分年編列，於2023年及2024年預算各編列60億元、40億元。

臺灣金控指出，此事發生緣由為應子公司臺銀人壽業務經營與接軌監理新制之增資需求。