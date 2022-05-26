台灣聲音經濟進入爆發期，Podcast收聽量2021年成長200％，Podcast服務廠商SoundOn聲浪26日正式發表新服務「聲音動態廣告」，SoundOn聲浪執行長黃建翰表示，「聲音動態廣告」4月上線測試，目前已有近千檔Podcast節目開啟動態廣告功能，目前已獲得科技、汽車、健康、理財等多家客戶採用。

此外，排名第一的創作者已從SoundOn領取超過100萬贊助費，藉由將打造創作者、聽眾、廣告主與平台等四方互利的正向合作模式，完成Podcast聲音生態圈的關鍵拼圖。

Podcast在台灣發展兩年多的時間，根據東方線上合作公布的「2021聽經濟大調查」，台灣約2成民眾是Podcast聽眾；46.1％聽眾會因Podcast廣告主動搜尋相關商品，近1成聽眾曾經購買過節目中提及的廣告商品或服務。同時，SoundOn聲浪估計，2022年台灣整體Podcast跨平台收聽量將可超越20億次，Podcast正在成為影響台灣消費者的重要媒體。

此外，Podcast的收聽族群也從一開始的Z世代年輕人，擴大到Y和X世代，以及有小孩的家庭，根據SoundOn內部統計數據，目前Podcast最主要聽眾族群為28～34歲族群（29.8％），其次為35～44歲（25.4％）、23～27歲（24.5％）、45～59歲（6.1％）、18～22歲（11.2％）、0～17歲（1.8％）、60歲以上（1.2％）。而故事類內容變得越來越熱門，Apple Podcasts百大節目中就有12個以上節目是講故事相關節目，Podcast節目成為育兒好幫手。

黃建翰表示，今年是「聲音經濟變現元年」，SoundOn在台灣Podcast收聽量市占率高達6成以上，目前排名第一的創作者已從SoundOn領取超過100萬贊助費，新推出的「聲音動態廣告」，打造創作者、聽眾、廣告主與平台等四方互利的正向合作模式，讓中小型創作者和頭部創作者都有變現和獲取長尾收入的機會，完成Podcast生態圈關鍵拼圖。

黃建翰指出，SoundOn推出的聲音動態廣告具備四大優勢，包括可針對受眾性別、年齡、興趣類別等選項進行投放，精準瞄準目標受眾SoundOn的技術可以將廣告依照廣告主設定條件插入到Podcast節目中，在Apple Podcasts、Google播客、KKBOX、Spotify與各大Podcast播放器的聽眾皆可即時收聽到投放的廣告內容。

此外，過去與Podcast合作，大多必須透過人工與個別Podcast節目洽談，不但需要花費大量的溝通與製作廣告時間，而且籌備期通常需要提前1個月以上。透過SoundOn動態廣告，行銷人員可以一次大量投放到近千個節目。

而SoundOn動態廣告降低了溝通、製作的時間與成本，且充分利用長尾流量、閒置內容和舊單集，因此廣告投放的CP值更高、預算更精省。另外，SoundOn動態廣告限制廣告音檔於15～30秒，兼顧了消費者體驗和廣告完整收聽的雙重需求。

黃建翰表示，SoundOn動態廣告推出後，目前已獲得科技、汽車、健康、理財等多家客戶採用。某一科技公司為宣傳新產品，利用SoundOn動態廣告一次大量投放於600家以上Podcast節目中，短時間精準觸及30多萬受眾。

最後，SoundOn也同步線上託管平台2.0升級版，新增串接Spotify收聽數據功能，不但Spotify收聽數據可以整合統計在節目總數據中，而且也可匯入Spotify獨家的用戶輪廓功能，讓創作者可了解自己的聽眾，獲得進一步優化內容與商業化的可能性。