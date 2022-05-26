東洋（4105）26日宣布，與國際大廠共同開發長效微球「Octreotide LAR」學名藥海外市場，目前已完成前導臨床試驗，公司依約收取階段授權金美金50萬元（約1500萬台幣）。

此外，該公司26日舉行的股東會也順利過配發每股3元現金股利；針對高端新冠疫苗今年出貨1億劑，董事長林全表示，雙方在誠信的原則下合作穩健，會一起往前走。

營運表現持穩的東洋，去年EPS 3.35元，該公司今年第一季EPS 0.91元，前四月營收14.09億元，年增6.95元。法人認為，該公司下半年有高端新冠疫苗充填的代工訂單，加上流感疫苗開標，預期今年的銷售量在新冠疫情持續，流感施打率將提高中，今年營運將可延續成長力道。

林全表示，東洋營運布局不但要有前瞻性眼光更須專注本業，東洋不會看到市場新興議題就急切投入，而是會先考量對本業、國家社會是否有幫助才會進入。

針對高端新冠疫苗今年估計出貨1億劑，東洋兼負針劑充填代工，該利多是否會曇花一現，疫情結束業績就會下滑。

林全表示，東洋與其他企業的合作原則就是互惠互信一起往前走，目前股東關心的疫苗代工生產，就是奠基在誠信原則下，建立互惠互信的合作基礎，以期扮演好的合作夥伴。

他說，雖然公司面臨挫折跟考驗，但建立新的公司文化需要一點時間，他相信每次的挫折和考驗都會讓公司愈來愈進步。

林全表示，雖然東洋在國內有一定的知名度，但距離國際藥廠還有一段路。因此，東洋更須專注本業發展。他保證，東洋會努力做好海內外的銷售與研發工作，以此逐步邁向世界。

另外，東洋近年也積極與國際藥廠合作，開發高門檻技術的困難學名藥，首個長效微球「Octreotide LAR」學名藥，已完成前導臨床試驗，並依約收取階段授權金美金50萬元。