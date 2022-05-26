東森房屋研究中心統計實價登錄資料發現，新竹縣竹北市近四年Q1成屋交易量遽跌，尤其今年跌幅超過五成，表現雖較四年前增長逾七倍，但近一年交易量仍下降30％。然而雖交易量下探，竹北近一年Q1均價仍持續推高，預售屋均價來到43.6萬元，不分屋齡電梯大樓均價亦達38.7萬元，較去年同期漲幅逾四成，惟，華廈產品則呈現返轉跌幅約兩成五，均價回到21.4萬元。

東森房屋竹北光明加盟店李榮振店長表示，相較鄰近區域竹北市無論居民年齡還是區域發展都相當年輕，區域內綠覆率亦高公園綠地遍布，並坐擁高鐵、台鐵雙軌道機能，尚有國道1號竹北交流道，而竹北近年房市熱區則集中在縣三、華興兩重劃區以及新竹高鐵站周遭。

目前區域內預售屋價格，以縣三重劃區來說約在60到65萬元間；西區華興重劃區則多在40至45萬元左右；東區新成屋則約在55萬元。中古大樓均價則在45萬元上下。指標建案如「若山」系列，該案主打大坪數，鄰近高鐵站，最高成交行情達69餘萬元，直逼七字頭。

至於華廈產品的跌幅，李榮振表示，主因為近年重劃區興起，造成商圈轉移，雖新發展帶動整體房市價格，但考量屋齡及修繕成本，市場仍多偏好新屋。

關於竹北交易量下探，李榮振表示，受到政府一系列打房政策影響，如利率調升、預售屋禁轉紅單預告及目前擬施行的第二房限貸令等，的確將一批投資置產型客戶洗出市場，帶看量也明顯下降，但價格目前仍未顯著鬆動。

李榮振表示，竹北緊鄰竹科，是台灣數一數二高所得、高收入區域，且綜觀整體生活、交通機能等條件支撐，房屋價格沒有大幅下跌的理由，但鑑於目前市場價格相對混亂，建議若如無迫切購屋需求客戶，可以先行觀望，待今年Q3甚至Q4後再行進場。