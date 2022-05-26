台南南化農友王青山說，牛奶果又稱星蘋果，從越南引進，可以切開用湯匙挖著吃。（劉秀芬攝）

近年來木瓜常傳農損，去年8月西南氣流豪雨造成台南木瓜農損失嚴重，部分農友決定改種酪梨、芭樂，其中南化區今年也有數人嘗試種植牛奶果。南化農友王青山2009年就開始種植牛奶果，近幾年都是供不應求，近來不少農友向他討教，今年也有3人開始轉種牛奶果。

王青山表示，當年他接手家裡芭樂園，因為平常日還要上班，因此他想要種較省工的果樹，當時剛好有人推薦他種牛奶果，因此先買10多株種苗試種，當時1株種苗高達1200元。

經過摸索，王青山愈種愈有興趣，退休後專心種植牛奶果，現在已經種超過150株，而且都是供不應求。在通路方面，除了寄台北拍賣市場，現主攻宅配市場，依果粒大小，每台斤可賣120至150元。

王青山說，牛奶果又稱為星蘋果，從越南引進，每年8月始結果，1至5月是採收期，因此部分農友會搭配種植芭樂、黃金果，整年都有收入。牛奶果的缺點是不耐冷，例如遇到霸王級寒流，果實中心會結球變劣品；採收時也要靠經驗，新手需解開果袋判斷成熟度，此外，種植技巧並不會太困難。

除了宅配通路，還有越南新住民大量批去再轉售，不少越南新住民、移工常常想到王青山果園採果，為了防疫，王青山近年也不得不拒絕。

除了賣鮮果，王青山也自行用壓枝法繁殖新苗販售，他個人較推薦「甜蜜蜜」品種，消費者接受度較高。據王青山所知，南化已有7、8位農友有種牛奶果，玉井、大內都有農友種植。玉井一家園藝行表示，牛奶果近2年很夯，每周都有10幾人詢問、購買種苗。