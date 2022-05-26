隨著縣市長選舉時間趨近，各界開始關注現任市長施政。《遠見雜誌》今(26日)公布「2022縣市長施政滿意度調查」，此次獲五星的縣市長有侯友宜、黃敏惠等6位，而台北市長柯文哲則滿意度低迷，在網路掀起討論，有網友諷刺表示，柯文哲「滿意度」、「不滿意度」、「施政分數」均「倒數第一」，這樣現任副市長黃珊珊年底北市長選舉是不是「穩了」？

遠見民調顯示，身兼民眾黨主席的柯文哲，在市民的超高標準檢驗下，分數並不好拿，今年滿意度43.7%(比去年略降0.7個百分點)，為22個縣市首長倒數第一，也是全台唯一滿意度不到60%的首長，比倒數第二名的澎湖縣長賴峰偉少了16.4個百分點。

柯文哲今年不滿意度43.1%(比去年上升2.8個百分點)，亦拿下22縣市倒數第一，也是唯一一個不滿意度超過30%的首長，比倒數第二的賴峰偉高出21.5個百分點。另外，在「施政分數」評比上，柯文哲僅拿到61.9分(跟去年持平)，亦是22縣市「倒數第一」。

有網友在PTT論壇八卦板貼出該民調圖表，並以反諷語氣詢問廣大網友，「阿北成績這麼好，年底33應該穩了吧？」貼文一出引來不少討論，有網友諷刺表示「穩了」、「大三元」、「阿北阿北得第一」，也有人直言「跟倒數第二也差太多了」。

不過，對於民調墊底，柯文哲今在防疫記者會上回應，「台北市長期以來客觀指標都第一名，遙遙領先，主觀滿意度都偏低，過去這段時間都是這樣，但最重要是客觀指標一定要確保，也是努力目標，主觀滿意度不高就自己要去努力」。

新北市市長侯友宜（左）、台中市市長盧秀燕（右）。（資料照、台中市府提供／盧金足台中傳真）

《遠見》另分析，值得注意的是，近年被拱選總統呼聲極高的新北市長侯友宜，雖然滿意度83.2%和施政分數77分，僅位居22縣市第三，但不滿意度只有5.3%，是全台最低負評首長。

至於桃園市長鄭文燦，今年的滿意度76.5%、施政分數75.6分，雖都不是眾首長之最，但4年來平均滿意度79.6%，平均施政分數77.2分，分別都是六都最高。

在高雄市長部分，《遠見》指出，因成功爭取台積電進駐，翻轉「又老又窮」的惡名，市長陳其邁的施政分數較去年大增5.3分，成為73.2分，是今年全台施政分數的最佳進步獎，負評也較去年大減7.2個百分點，降至15.5%，堪稱消除負面聲量成效最顯著的首長。

台中市長盧秀燕近來雖承受反對黨較多批判，但細觀其61.9%的滿意度，卻是創台中升格改制以來新高，更是多位台中市長中，惟一一次突破6成的，而她的施政分數68.6分，亦是升格以來最高。《遠見》分析，這在素有政治搖擺州、藍綠各半的台中市來說，已實屬不易。

台南市長黃偉哲施政滿意度則為73.4％，為六都第3，不滿意度為11.1％，全台第7低。