行政院農委會日前公布110年度休閒農業區評鑑，台南七股區溪南休閒農業區獲卓越休區殊榮，七股區長顏文穗26日至溪南休區貼祝賀紅榜，讚揚休區是七股之光；溪南休區近年求新求變，不少新農人、青年進駐，在休區前輩「牽成」下，傳承經驗，也為休區帶來新發展。

農委會110年度休閒農業區評鑑結果日前公布，但頒獎活動因疫情從5月31日延至7月6日，不過溪南休區得獎消息傳回七股，鄉親都十分高興，不少會員都想北上參加頒獎級交流會，顏文穗與七股里長聯誼會黃進士26日也親自到溪南休區向主任委員陳文岳道賀。

溪南休閒農業區於2008由農委會通過，因為地點位於七股溪以南而命名「溪南」，休區面積共有517.59公頃，是台灣少數以漁業為主的休區，曾於2018年獲全國績優休閒農業區茁壯獎，亦曾獲國際綠色旅遊認證銀牌認證的肯定。

從休區成立以來一直在旁陪伴輔導的樹德科技大學休閒與觀光管理系副教授施君翰表示，在過去10多年社造營造基礎下，近期休區還積極轉型，因應氣候變遷，輔導成員農場、養殖場等升級六級產業，更推出師徒制，引進新農人，吸引青年返鄉。

施君翰說，休區以「牽成」的概念，找12家業者的資深前輩「認養」年輕人，教導農業、漁業技術，例如螃蟹養殖達人陳文岳，更將自己房子借年輕人當文創工作室，年輕人回饋陳文岳網路行銷新技術；傳承經驗活動近幾年開花結果，青年陸續投入創業，不但養活自己，還能回饋社區，金額達上百萬，這也是溪南休區能在評選出獲獎原因之一。