嘉義市國小校長遴選26日辦理，首梯次有志航、文雅等2校遴選新任校長，志航國小由鄭宛鈺出線，文雅國小由宣信國小校長黃金木回任，市府教育處表示，第2次校長遴選於6月2日舉辦，有嘉北、宣信及港坪國小3校。

嘉義市此次國小校長遴選，由於某位治理校務有爭議的前校長也積極爭取回復原職，備受關注，志航國小校長吳秋鋒、文雅國小校長沈煥東都將退休，志航有5人報名，文雅1人報名。

市府教育處表示，此次辦理111學年度國小校長第一次遴選，聽取校長候選人報告、委員提問及無記名表決，經過近3個小時選問，由鄭宛鈺獲遴選為志航國小校長、黃金木獲遴選為文雅國小校長，今年8月1日起生效就任。

黃金木說，他是在文雅國小初任校長，後來到宣信國小擔任4年校長，這次獲選重回文雅國小希望導入「實驗教育」的理念及模式，促進文雅國小現有的雙語課程、國際交流、資訊教學升級、深化，讓文雅與世界溝通更順暢。

準志航國小校長鄭宛鈺目前是英語教學資源中心主任，她表示，她是志航國小第19屆畢業生，能夠回母校服務是非常棒的事，未來希望培育出樂學、志向遠大的志航人，讓學生具有國際視野及雙語能力，勇敢飛向世界。