嘉義大學學生設計3C用品的木質充電器及小夜燈座。（廖素慧攝）

嘉義大學師生團隊到奮起湖林班地教學記錄林木產業。（廖素慧攝）

嘉義大學師生團隊到奮起湖林班地實習1年多，跟著伐木工人工班及到製材廠工作，學生們認為木材產業人力斷層嚴重，卻也坦言傳統木材相關產業的勞動環境、條件不佳，讓年輕人卻步，不願意投入這個產業。

嘉義大學校長林謙翰帶領木質材料與設計學系及研究所學生，在嘉義林管處奮起湖台灣柳杉林地進行1至2年的教學計畫，踏查、記錄林木砍伐、運送及製材工廠製銷、應用柳杉木材設計製作家具及3C用品的配件。

木設系大四生林育廷說，雖然有爬山經驗，但這次到奮起湖1410區林地見習工作，跟爬山完全不同，很有挑戰性，車子開到產業道後，要徒步到進入林區工地，要用開山刀開路，雨後林路泥濘，還曾連滾帶爬就滑下去工區了。

林育廷說，伐木也有學問，都是經驗豐富的資深師傅砍伐到一定程度，就預判樹木倒塌的方向，會指示方向大喊「閃開」，讓他們一夥同學紛紛往他指點的方向閃躲，才不會被木頭砸中。

博士班學生謝婉婷說，國產材來源不穩定、價格貴，因而台灣長期用進口木材設計、製作家具或當建材，也影響木材產業人力高齡化，人力青黃不接，有斷層的情形。

林育廷認為，木材產業從伐木到製材整個木料供應鏈人力老化、勞動環境不佳、薪資不高等勞動條件對年輕世代沒有吸引力，就是傳統產業轉型的困境，若能做改變，突破現況，讓年輕人願意投入創新，傳產也能翻身。

大四生湯筑閔、蔡郁婕也認為，傳統木材業因為需要體力及其他因素，多採用男性人力，使得學姊們大多從事設計、個人工作室。