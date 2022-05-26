台北市長柯文哲。（台北市政府提供／張立勳台北傳真）

台北市長柯文哲26日自爆兒子、女兒快篩陽性，兒子還發高燒送急診，他也因此更換居家照護地點，返家照顧孩子，但遭外界質疑發燒怎麼會送急診，甚至換居隔地點。北市府發言人陳智菡對此回應，不論是誰，若有緊急需求都一視同仁，更換居隔地點也符合規定。

柯文哲今午主持防疫記者會時指出，昨天晚上兒子、女兒快篩陽性，兒子還發高燒送急診，PCR結果陽性，家裡5人有3人感染，剩陳佩琪和1個女兒沒感染去住旅館。

柯文哲表示，30年沒照顧過孩子，變成奶爸，看孩子有沒有發燒、藥有沒有吃，不過，他也強調要變動地點前要通知區關懷中心，申請變動隔離地址，除非有特殊需要，不然不必換隔離地點，一家5人有3人確診。

不過，外界質疑怎麼發燒就送急診，不少民眾確診發燒都乖乖在家，柯文哲甚至還換了居家照護地點。

對此，陳智菡回應，居家照護隔離地點以不變為原則，若有不得不的理由，經通報允許後是可以變更，政策也是經過中央核准實施，有不少因為需求、不得不更換居隔地的例子。

陳智菡還說，新冠肺炎常伴隨許多急性症狀，有緊急情況都應盡快就醫或送急診，不論是一般民眾或官員，任何人都是一視同仁。