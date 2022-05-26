29歲許姓女子前年陪男友到墾丁南灣參加潛水課程時，不慎溺斃，家屬質疑是潛水公司提供裝備有問題所致，且還發現對方未幫許女投保傷害險，怒向潛水公司求償，而潛水公司雖以許女非學員為由拒保，但屏東地方法院認為雙方存在買賣行為，認業者有缺失，判潛水公司賠償250萬，可上訴。

判決書指出，2020年11月，許女陪盧姓男友到墾丁南灣某家潛水公司參加潛水課程，期間盧男因無法平衡水壓，產生耳朵及頭部不適，先回到潛水平台休息，而許女則繼續跟賴姓教練潛水，不料，不久後許女出現嘔吐現象又意識不清，經送醫搶救不治。

對此，許女家屬質疑該起憾事是潛水公司提供有問題的裝備所致，且業者還沒幫許女投保傷害險，導致她意外過世後無法取得最低保險金250萬的理賠，因此怒向潛水公司提起告訴，要求對方賠償250萬。

對於死者家屬的指控，潛水公司反駁指出，許女並非潛水課程學員，且她已取得PADI初階開放水域潛水員證書，擁有多次潛水經驗，公司是無償借給她潛水設備，並非提供帶潛水服務，所以彼此間無營利行為，也無須替她投保。

但法官在審理中發現，許女曾花1萬向潛水業者購買暢遊方案，且契約期間是從2020年8月到隔年8月，而案發時間正好在契約期間，因此認定雙方有買賣關係，業者未依規定替消費者投保，判潛水公司賠償250萬，但全案可上訴。