受鋒面影響，氣象局再度發布大雨特報！有男子就在臉書分享新北市泰山區某停車場部分場地淹水，有輛賓士車遭水淹沒半顆輪胎高，該車後半部甚至被淹沒超過半顆輪胎高，而且後行李箱疑似「腳踢感應式電動啟閉尾門」故障，導致後行李箱呈現打開狀態；網友一見表示「好慘喔！會直接哭出來吧」。

一名男子在臉書社團「ㄨㄚ是泰山人」發文，並上傳照片，從照片中可見，有4輛車泡底盤泡在水中，有輛賓士車後半段被水淹沒超過半個輪胎高，而且該賓士車不明原因後車廂竟是打開的，另外有輛日系車則是前半段被水淹沒將近整顆輪胎；原PO也在貼文表示在新北市泰山區泰林路2段某停車場，驚見白色賓士車後車箱是打開的，他也提醒停在該停車場的泡在水裡的車子，趕緊去移車。

男子拍下新北市泰山區某停車場部分場地淹水，有輛日系車前半段被水淹將近整顆輪胎高。（翻攝自臉書ㄨㄚ是泰山人）

貼文一出，網友紛紛留言表示「低窪場」、「變泡水車！不要亂碰，等等被告」、「想養魚」、「可能平常都違停，習慣停車就打開後車廂」、「好慘喔！會直接哭出來吧」、「這下這台白色賓士可刺激的了，一堆電氣設備應該已經泡水了」、「淹到排氣管的車還是別移了」、「地毯要濕囉」。

另外有網友表示該賓士車後車廂車門打開疑似電子設備故障「腳踢進水故障」、「『腳踢感應式電動啟閉尾門』的開關泡到水秀逗了！」、「賓士屁股進水短路了」；另外新北市消防局消防宣導科的臉書粉絲團「新北消防發爾麵」小編也留言表示「EOC已經通知區公所及有關單位前往處理，謝謝」。