本田仁美AKB48首站C位盡孝道 曾對臉頰自卑靠這招找回自信。（AKB48、KING RECORDS、You Be Cool!提供）

本田仁美（中）在AKB48新歌首次擔任C位。（AKB48、KING RECORDS、You Be Cool!提供）

本田仁美在AKB48新歌首次擔任C位。（AKB48、KING RECORDS、You Be Cool!提供）

日本女團「AKB48」成員本田仁美，曾參加韓國選秀節目《PRODUCE 48》成功加入限定團「IZ＊ONE」在韓出道，該團解散後回到日本繼續發展，近日在推出「AKB48」的第59張單曲〈前男友〉中，出道8年來首度站上C位，她激動表示「8年前從來沒想過可以成為C位，難以置信，有種夢想實現的感覺，並沒有覺得壓力，而是希望自己可以帶給大家全新的AKB48」，第一時間便與父母報喜，「他們很為我高興，因為我是在栃木縣出生，爸媽總是搭新幹線來回東京接送我，所以有報恩的感覺。」

本田仁美坦言，過去其實相當沒自信，參與IZ＊ONE活動時，在收到世界各地粉絲的鼓勵後，才漸漸找回自信，「我以前很不擅長看鏡子練舞，對這樣的練習方法很沒自信，因為『IZ＊ONE』有很多成員，在各自幾秒的表演片段中，如何讓自己被大家認識，真的很困難」，所以她就更加緊腳步練習，發現努力的成果粉絲都會看到，還會不斷稱讚她有進步，「努力是和成果有連結，過程中讓我看到了不一樣的自己」，她為此也花更多時間研究髮色、運動改變體型，還為和粉絲溝通，開始學起中文。

她還分享原本對自己的臉頰感到自卑，「覺得胖胖肉肉的，但粉絲覺得鼓鼓的樣子很像充滿了夢想和希望，一直稱讚我的臉頰很可愛，讓我也開始認為臉頰是我最迷人的地方。」聊到維持體態與外貌的秘訣，她表示：「飲食方面會多吃蔬菜，這會讓我的肌膚變得比較好，從內在開始做保養，體質也因此得到了改善。」同時搭配勤做運動的習慣，當然也會透露運動來保持體型，她也可愛的透露「也會有想要偷懶的時候，不過因為我跟大家說『一起加油吧』，很多粉絲會說『看著我那麼努力，才能努力』，所以已經不是為了自己，是為了大家每天在睡覺前努力運動」。

今年滿20歲終於成年，本田仁美笑曝自己「成年後有喝了酒」，也希望今後可以不要侷限於日本，在世界各地都有活躍的表現，還表示想要挑戰戲劇和廣告，「當然我也很喜歡唱歌，所以希望自己的歌唱技巧可以更增進」，之後也想嘗試男團舞。再聊到新歌〈前男友〉，她認為最困難的地方在於要讓20位成員都展現出屬於自己的個性，同時又要有整體感，「這次在副歌有個動作要從地板站起身來踢出去，非常需要腿部的力量，所以我也為此到健身房增加了對於下半身的訓練」。

本田仁美2019年曾隨團IZ＊ONE來台開唱，除了難忘台粉的熱情外，「當時是我第一次去台灣，粉絲都很開朗地迎接我，沒想到在台灣很多粉絲認識我，真的很開心」更無法抵抗台灣美食的誘惑，「街上有很多很便宜的珍珠奶茶店，所以我喝了很多杯，很想再去台灣喝珍奶，也很喜歡鳳梨酥和古早味蛋糕」，最近在學中文的她，還不忘用中文喊「我喜歡吃麵包」、「我想喝奶茶」，並表示想和IU一樣翻唱中文歌〈那些年〉。最後，她再度用中文隔空對台灣的粉絲喊話「請多喜愛我們的新歌〈前男友〉，想見你們呦」，也稱藉由這次的訪問，讓她下定決心要學好中文，希望能更了解台灣粉絲在說什麼。