自COVID-19疫情爆發後，日本政府於2020年4月起採取嚴格的邊境管制措施，暫停接納外國觀光客。日本首相岸田文雄今天表示，6月10日起，日本重啟開放外國觀光客入境。

日本放送協會（NHK）報導，岸田今晚在東京一場活動上致詞表示，為防止COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴大的邊境管制措施，從下個月1日起，每天入境日本的人數由現行的1萬人增為2萬人，並依入境時的篩檢情況判斷，如果是陽性率低的國家民眾入境時不需接受篩檢。

岸田說，目前正在實施試辦小型觀光團並擬定指導方針，下個月10日起重新開放有旅行社領隊陪同的套裝行程觀光團旅客入境。

這是日本時隔約2年重新開放外國觀光客入境。

岸田表示，日本正準備下個月北海道新千歲機場及沖繩（琉球）那霸機場重啟接受國際線航班。對於疫情穩定的國家和地區，日本今天已調降國際旅遊「疫情危險資訊」的等級。（編輯：周永捷）1110526