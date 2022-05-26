元大銀行深耕校園數位金融服務多年，身為校園金流第一品牌，致力強化金融服務包容性，結合「圓您最大的夢想」核心思想，以「全方位應用場景」、「多元支付工具」及「整合單一窗口」三大競爭優勢推廣無現金行動校園，提供多元化、便捷與較低成本之金融服務，擴大金融服務觸及性，秉持「以客戶需求為中心」，持續提升客戶體驗，打造最貼近日常的綠色行動校園生活。

近年元大銀行在推動校園行動支付的努力，更是榮獲國內外專業機構評比肯定，如：國家品牌玉山獎「最佳產品獎」、「最佳人氣品牌獎」、金漾獎「金融科技獎」、The Asset「臺灣年度最佳企業支付」、World Economic Magazine Awards「最佳校園支付解決方案」等大獎。

元大銀行校園金流服務自2014年起累積約與60所學校合作經驗，服務超過30萬名學子，精準鎖定目標，發展「多元支付工具任選」，一舉解決校園現金收付的痛點。為響應節能減碳、環保愛地球，2017年起更創新提供「超商手機行動掃碼」服務，將學雜費單據e化，透過手機條碼繳費，免去繳費單列印與遺失之因擾，現今在全台四大超商超過12,000間門市皆能使用此一服務。

2019年接續全面性整合行動支付與學生票證服務，以一站式校務平台、串接多元金流服務，拓展最多應用場景，2019年獲選教育部「大專校院校園行動支付推動計畫」合作夥伴。元大銀行長期致力投資校務系統、人力，優化整合作業，進一步集結產、官、學之力量，共同推動實現無現金校園行動生活。

從傳統紙本繳費，進階數位e化行動條碼、拓展國際信用卡、串接跨境支付服務，元大銀行打造全新整合性享學平台，將多元化電子支付如一卡通MONEY、台灣Pay、悠遊付及嗶嗶繳整合。元大享學平台以「數位電子化服務」、「API服務簡化系統流程」、「銷帳零時差」、「帳務即時精準」、「e帳單節能減碳」，全面模組化、系統化，提供整體校園金流服務，期待能帶給學生、教職員、校園訪客全新體驗，創造銀行、學校、師生及周邊店家共榮共好。

元大銀行致力於提升數位金融服務，落實金融業綠色永續發展理念，行動銀行APP於2022年已率先全國，取得ISO14067碳足跡盤查及PAS2060碳中和國際雙標認證，希望帶動金融業正向循環，達到對環境永續及消費者責任的經營承諾。

元大銀行全力延伸校園數位金融場景，提供友善金融創新服務，手機提供的功能已不僅僅在於親友聯繫、社群媒體或是點餐外送等，為觸動年輕世代族群開始接觸行動支付，元大銀行攜手一卡通MONEY祭出最高50％優惠回饋，於活動期間（2022/5/16～2022/6/24）於指定校園內商店消費或繳納學校行政規費，使用一卡通MONEY帳戶（原名LINE Pay Money）付款成功，享有三大優惠回饋方案。

優惠一、筆筆消費享LINE POINTS 10％點數回饋（每人回饋上限50點，總回饋上限80萬點）。

優惠二、加入iPASS一卡通官方帳號登錄活動享一卡通MONEY 10％儲值金回饋（每人回饋上限100元，總回饋上限70萬元）。

優惠三、連結元大銀行帳戶加碼享一卡通MONEY 30％儲值金回饋（每人回饋上限200元，總回饋上限50萬元）。

優惠活動內容、指定校園店家及學校行政規費清單，詳見元大銀行官網公告。