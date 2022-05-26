中鋼集團旗下中鋼結構（2013）今年首季營運業續亮麗，董事長陳火坤26日在法說會上表示，目前鋼構業仍處於榮景，由於供不應求，屬於賣方市場，對於未來營運展望，持著正向的看法，且手中訂單量達到19萬公噸，訂單能見度到達明年上半年。

此外，中鋼構今年首季稅後淨利1億902萬元，較去年同期大增44.2％，每股稅後盈餘達0.55元，創史上同期新高。同時，4月營收15億4,672萬元，為連續12個月同比成長，累計前四月營收60億5,184萬元，較去年同期成長30.93％。

中鋼構26日舉行法人說明會，由陳火坤親自主持。他指出，目前在手訂單19萬噸鋼構量，接單能見度到明年上半年。整體來看，鋼構業處於榮景，由於市場供不應求，屬於賣方市場，對於公司後市的營運展望，持著正向的看法。

至於風電事業方面，中鋼結構主要是提供客戶水下基礎節點產品，陳火坤表示，目前占營收比例仍小，仍有待進一步努力。另外，針於法人關心的原物料上漲能否轉嫁一事，他表示，中鋼構都是向中鋼拿料，且於短時間內向客戶報價，基本上，客戶大多能夠接受，因而較能反映成長。