今年度技職繁星推薦放榜，新北市樹人家商電子商務科首屆學生陳子陵以優異在校成績，成功錄取國立台灣科技大學企業管理系，她表示，國中畢業後就對自己就對技職情有獨鍾，不顧家人反對選擇在地入學，努力維持在校成績，終於錄取心中理想學校，也用成績向家人證明技職也能出頭天。

另外，樹人家商餐飲管理科學生林建燁也錄取國立高雄餐旅大學旅運管理系，他表示，從鶯歌國中畢業後，他就跟著中餐廚師父親腳步學習廚藝，父母親都期許他可以用自信自重的態度看待事情，並努力學習，如今錄取國立大學餐飲系，家人都感到相當驕傲。

就讀資料處理科的林明懿，雖然患有紅斑性狼瘡，又遭遇喪父，但3來努力學習與病痛共存，成功錄取國立台北護理健康大學健康事業管理系，一圓從事醫事的夢想，希望日後能幫助更多病友。

樹人家商校長利政南指出，學校長期深根技職教育，以108課綱精神「成就每一個孩子——適性揚才、終身學習」為願景，設置商管群、餐旅群、家政群、藝術群四群九科，營造區域技職教育發展中心，希望學生不侷限在學科知識及技能，而學校培訓的技藝技能選手也不負眾望，持續在國際屢獲佳績。

利政南說，為提升各群科專業，學校董事會全力支持，逐年優化教學環境，提升實習教室軟硬體設備外，也設立中餐、電腦軟體、網頁設計、飲料調製、烘焙、美容、美髮等七種丙證考場，希望讓學生能取得多種證照，往更好的前程邁進。