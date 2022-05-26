嘉義縣鹿草鄉後寮村的「余慈爺公廟」面積不及五坪大，但每年神明聖誕卻總引來各地數百布袋戲與歌仔戲團同場競演，在寺廟所在位置擴及高鐵高架沿線公路兩旁可見一座接一座的戲棚。（黃子明攝）

省五洲掌中劇團廖恭興（後，藝名廖中興）的父親廖萬水是黃海岱首位門生，1992年曾獲傳統戲劇薪傳獎，如今廖恭興千禧年出生的女兒廖澐玲（前）繼承衣缽，跟隨父親學習各項技藝，父女兩人在嘉義縣鹿草鄉後寮村的余慈爺聖誕演出。（黃子明攝）

嘉義縣鹿草鄉後寮村的「余慈爺公廟」余慈爺聖誕，引來各地數百布袋戲與歌仔戲團同場競演，台中新義芳劇團團員演出前先祭拜戲劇工作者共同神明田都元帥。（黃子明攝）

嘉義縣鹿草鄉後寮村的「余慈爺公廟」余慈爺聖誕，廟方在慶典活動開始後封閉寺廟內部空間，擺上豐盛貢品，每張椅子還套上鮮紅椅套以示尊崇。（黃子明攝）

參加余慈爺公聖誕演出的劇團成員正在舞台上用餐；這些地方性劇團發展出極為相似的作業型態，以最少人力和成本，合作完成包括舞台布置、演出道具製作、化妝及角色互換等工作，甚至連住宿、飲食及孩子、寵物照顧等生活日常，都在一方舞台前後空間完成。（黃子明攝）

參加余慈爺公聖誕演出的劇團成員正在舞台上用餐；這些地方性劇團發展出極為相似的作業型態，以最少人力和成本，合作完成包括舞台布置、演出道具製作、化妝及角色互換等工作，甚至連住宿、飲食及孩子、寵物照顧等生活日常，都在一方舞台前後空間完成。（黃子明攝）

參加余慈爺公聖誕演出的一名演員帶著寵物和尚鸚鵡；這些地方性劇團住宿、飲食及孩子、寵物照顧等生活日常，都在一方舞台前後空間完成。（黃子明攝）

參加余慈爺公聖誕演出的一名演員帶著道具走過舞台前；這些地方性劇團發展出極為相似的作業型態，以最少人力和成本，合作完成包括舞台布置、演出道具製作、化妝及角色互換等工作。（黃子明攝）

參加余慈爺公聖誕演出的劇團成員正在舞台上慶生吃蛋糕；這些地方性劇團發展出極為相似的生活與作業型態，他們住宿、飲食及孩子、寵物照顧等生活日常，都在一方舞台前後空間完成。（黃子明攝）

阮劇團有十餘名年輕劇場工作者，跟隨嘉義長義閣掌中劇團老師凌名良學習布袋戲，他們今年首度參加余慈爺公聖誕演出。（黃子明攝）

參加余慈爺公聖誕演出的劇團成員在舞台演練人力牽引吊鋼索，準備晚場的演出；受限預算與人力，這些地方性劇團演出道具相對簡陋。（黃子明攝）

嘉義縣鹿草鄉後寮村的「余慈爺公廟」余慈爺聖誕，劇團演出的劇情也有疫情相關內容，呼應當今情勢。（黃子明攝）

嘉義縣鹿草鄉後寮村的「余慈爺公廟」余慈爺聖誕，引來各地數百布袋戲與歌仔戲團同場競演，台中新義芳劇團團員演出時，吸引一名路過舞台女童的目光。（黃子明攝）

嘉義縣鹿草鄉後寮村的「余慈爺公廟」余慈爺聖誕，受最近疫情攀升影響，歌仔戲演員戴上口罩演出。（黃子明攝）

嘉義縣鹿草鄉後寮村的「余慈爺公廟」余慈爺聖誕，信徒祭拜的金紙被集中到一旁空地焚燒，一名工作人員在旁警戒。（黃子明攝）

嘉義縣鹿草鄉後寮村的「余慈爺公廟」余慈爺聖誕，布袋戲團首日就有百餘台登場。（黃子明攝）

嘉義縣鹿草鄉後寮村的「余慈爺公廟」余慈爺聖誕，布袋戲團首日就有百餘台登場，年輕操偶師演出前為戲偶換裝。（黃子明攝）

嘉義縣鹿草鄉後寮村的「余慈爺公廟」余慈爺聖誕，引來各地數百布袋戲與歌仔戲團同場競演，一名歌仔戲演員正準備出場。（黃子明攝）

寺廟面積不及五坪大，但每年神明聖誕卻總引來各地數百布袋戲與歌仔戲團同場競演，全台就只有嘉義縣鹿草鄉後寮村的「余慈爺公廟」一處，除了是年度宗教盛事，也是台灣地方戲劇工作者競爭與交流的場域，這群逐廟會而居的另類表演遊牧族群，以親和的方式展現本土草根文化力量。

台灣寺廟各式慶典儀式五花八門，有的參與信徒人數眾多，有的具備特殊民俗儀軌，但嘉義鹿草的「余慈爺公廟」每年農曆4月23日聖誕慶典，總是因信眾還願酬神而邀請數百戲團演出，龐大規模樹立獨特的廟會風格，許多地方性戲團幾乎年年參演，就連知名的大劇團如明華園、新義芳等也是常客。

距離高鐵嘉義站僅約3公里多的余慈爺公廟，主神為余慈爺，姓余名慈，字公望，生於明朝萬曆29年，福建安溪人，為鄭成功部屬，當年駐守諸羅，後來戰死，據傳託夢民眾而建廟，由於信眾祈願經常靈驗，許多人藉余慈爺聖誕捐錢邀戲團酬演，不論委由廟方辦理或私人捐獻，規模多穩定在六七百團以上，據廟方人員表示，今年委請廟方代辦已六百餘人，這還不包括私人自行聘請的數目，但由於疫情攀升，加上電力供應及戲團行程等因素，廟方希望演出不要過於集中，預計從23日起連許演出多日才能結束，在寺廟所在位置擴及高鐵高架沿線公路兩旁，都可見到一座接一座的戲棚，形成極具台灣特色的宗教嘉年華景觀。

來自各地戲團多以廟會慶典為主要表演場合，許多歌仔戲團員都是家族或長久合作夥伴，彼此關係緊密，即便友團也都經常往來互動，由於傳統戲劇逐漸沒落，他們各自發展出極為相似的作業型態，以最少人力和成本，合作完成包括舞台布置、演出道具製作、化妝及角色互換等工作，甚至連住宿、飲食及孩子、寵物照顧等生活日常，都在一方舞台前後空間完成，就如同帶著「家」逐廟會而居。 布袋戲團因作業人力較少，戲台設計大多架設在小貨車上，有如變形金剛，甚至一人就可獨力搭建完成，加上酬神戲經常以「扮仙」為主，有些人只把戲偶架在戲台上，配上罐頭音樂，一場戲就輕鬆完成，當然也有操偶師非常認真演出，即便台下沒有任何觀眾，也是照著相關劇本表演，只能說這些戲都是給神明看，自己對神明負責。

不論歌仔戲或布袋戲都被視為沒落的文化產業，但仍有部分年輕人投入，省五洲掌中劇團廖恭興（藝名廖中興）的父親廖萬水是黃海岱首位門生，1992年曾獲傳統戲劇薪傳獎，如今廖恭興千禧年出生的女兒廖澐玲也繼承衣缽，成為一名新世代操偶師，跟隨父親學習各項技藝，傳承布袋戲世家的香火；知名的阮劇團有十餘名年輕劇場工作者，跟隨嘉義長義閣掌中劇團老師凌名良學習布袋戲，他們今年首度參加余慈爺公聖誕演出，認真程度也讓凌名良大為讚賞。

疫情再起讓今年的余慈爺公聖誕慶典規模受到影響，但無法限制信眾熱情，用還願支持傳統戲劇延續命脈，不論是否神意或可以竟其功，但卻在小農村創造另類信仰與文化奇蹟。