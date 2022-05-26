基隆市警察局第一分局位在市區精華地帶，建物已使用近50年，除環境、設備老舊，也是全市4個警分局中，唯一未更新的分局。市議員童子瑋盼能將大樓重新整建，改造成多樓層的多功能活動中心，成為市中心亮點。基隆市政府回應，目前正研議中。

第一分局位於仁五路上，1975年8月4日落成，已使用約46年。議員童子瑋表示，一分局因人口密集，業務量大，但辦公空間設施老舊，多年未修繕，除了沒有便民的電梯，騎樓更是陰暗、環境不佳，也是目前全市唯一尚未更新的分局。

童子瑋向市府喊話，應對第一分局大樓總體規畫，改造成多樓層的多功能活動中心，成為市中心亮點，可以容納分局、長照空間，甚至運動設施或非營利幼兒園，完善市中心空間需求改建、改造，並規畫好步行空間，另可研議納入文安里及博愛里活動中心，且增設無障礙設施。

現任資深員警指出，一分局離市區近，優點是出勤時能迅速到場，缺點則是辦公環境狹小、沒有停車場。他提及，每次只要開會或大型勤教，警車只能停在分局周邊，有時不僅占用民眾停車位，更會影響交通；另外，會議室及辦公室空間狹窄、不足，文件存放壅擠，盼市府能規畫新駐點，並新增地下2層停車空間。

市警局表示，建物確實老舊，但並非危樓，今年有爭取耐震補牆工程預算，預估明年可以評估施作，至於未來會是整建或另遷新駐點，皆樂觀其成、尊重市府決定。對此，基隆市政府回應，目前正與相關單位持續研議中，若有結果會對外說明。