家樂福「家速配」上線家數有312家，App下載數已達13萬。（家樂福提供）

city’super獨賣紐西蘭 J&P TURNER頂級麥蘆卡蜂蜜潤喉糖，單盒外送平台特價280元。（city’super提供）

city’super攜手Uber Eats於疫情期間生鮮配送，至今UberEats外送訂單量較3月成長5成。（city’super提供）

隨著疫情連續3年衝擊，帶動外送市場蓬勃發展，愈來愈多消費者加入自煮自食的宅居生活，對生鮮雜貨外送到府的需求，更與日俱增。如全聯自營「全聯小時達」外送平台擴至500家門市，已帶動單店生鮮業績成長3成；city’super合作UberEats，外送訂單量較3月成長5成，且都以生鮮蔬果、肉品為採買大宗，業者們也將繼續拓展外送區域。

全聯於2021年初推出自營「全聯小時達」外送平台，陸續與Uber Eats、foodpanda合作，上線1年半的時間，從首波雙北50家門市，擴展至全台超過500家，已涵蓋全台將近100%外送區域，最快40分鐘內送到，在疫情催化下，進一步帶動外送業績高速彈跳。3家平台合作至今，客單價成長4成、訂單量成長6成，回購率更超過7成，尤其4月下旬每日本土確診破萬例後，日均訂單數已較疫情前成長近6成，顯示消費者在疫情間強勁的生鮮雜貨外送需求。

全聯統計，據3平台數據指出，消費者最愛訂購的前5名蔬菜，為金針菇、玉米筍、鴻喜菇、小白菜、青江菜，其中金針菇更已銷售出超過100萬包；而最愛的水果是奇異果，至今賣出超過60萬顆，其次為香蕉、蘋果；肉品部分則由雞胸肉奪下冠軍；文蛤則是海鮮類中最熱銷。

全聯福利中心總經理蔡篤昌表示，疫情發展至今，已讓消費者依賴線上購物與外送到府，「全聯小時達」集結生鮮、冷凍食品、零食飲料、雜貨等，且線上線下均一價，預計今年底外送服務拓點可達750家，業績可望較去年成長3倍。

city’super觀察，至今UberEats外送訂單量較3月成長5成，熱門外送商品包含生鮮、冷凍食品，其中蔬菜水果與肉品銷售最佳，占達65%，又以增強免疫力的蔬果，及養生保健食品最受青睞，像是黃金奇異果、蜂蜜喉糖，及養生茶飲都非常熱銷。

city’super 即起至6月7日，在Uber Eats上推出「防疫專區」，網羅上百項輕鬆自煮調理包、健康養生等優惠商品，活動期間內享9折優惠。

家樂福今年新推出「家速配」App，上線家數有312家，App下載數已達13萬，統計以生鮮品蔬果、肉類、乳品等銷售為佳，即起至6月5日推出折扣碼猜謎，輸入答案享399元免運起。