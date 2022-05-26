宅商機發威，防疫生活讓許多悶在家已久的民眾更想在家吃好料紓解鬱悶，乾杯集團旗下生鮮電商平台「乾杯超市」祭出史上最殺的和牛折扣，祭出「和牛大份量」促銷活動，有黑毛屋本家「日本A5和牛鍋 免運防疫箱」最低42折、「和牛福袋」最低56折等，即日起開賣，讓民眾以超划算的價格，在加過癮地大啖各式美味和牛。

乾杯超市推出「和牛大份量」低價促銷活動，划算的「日本A5和牛防疫箱」、「和牛福袋」限時限量開賣。（乾杯集團提供）

黑毛屋本家「日本A5和牛鍋 免運防疫箱」推出4款和牛鍋物組合，主打擁有800g大份量的日本和牛，以「特選日本A5和牛」為主角，分別搭配涮涮鍋或壽喜燒的湯頭，9196元下殺42折，優惠價3888元。以「日本A5和牛」搭配壽喜燒或涮涮鍋風味的防疫箱也有43折，原價5996，優惠價2588元，並享有免運宅配到府，每款限量100組；此外，還有提供雙人份量，最低54折起。

「特選日本A5和牛」選自鞍下最接近肋骨處的部位，如羽毛般的細緻油花均勻分布，豐富的甘甜脂香，品嚐入口即化的口感；另款「日本A5和牛」選用肩部小三角、後腿部位，脂肪量較低，品嚐肉質細緻帶著濃郁肉味。搭配湯頭方面，「日式湯頭」分別為以甘甜昆布與鰹魚慢煮而成的「涮涮鍋」，並附上自家特製的白芝麻醬與碰醋，能享用食材最純粹的美味；「壽喜燒」則含有鹹甜濃郁的壽喜燒醬汁與烏龍麵，在享用完鍋物時，還可利用剩餘的壽喜燒醬汁煮出美味可口的鍋燒烏龍麵。

除了限量商品，即日起至6月5日前也推出2款超值「和牛福袋」，集結6款不同高品質肉品，方便民眾保存分批料理享用。「老饕雙牛排和牛福袋」主打「澳洲和牛8-9級肋眼牛排」與「日本和牛特選牛排」2款不同肉感的頂級和牛牛排，搭配日本和牛姿切、和牛牛五花、西班牙Bellota伊比俐豬、台灣雞腿肉，原價7596元打56折，每組4288元；另款「輕奢品味和牛福袋」以日本和牛上等牛排、姿切，搭配和牛角切、和牛牛五花與台灣黑豚豬五花，原價5726元，優惠價3288元，價格更為親民好入手。

此外，「老乾杯日式煎餃」也祭出4盒999元優惠價，約69折，每盒有12顆煎餃，以日本、澳洲和牛製成的100%和牛內餡，肥瘦勻稱的比例，僅需跟著烹調步驟，5分鐘即可享用外皮金黃酥脆、內餡肉汁香甜滿溢的和牛美味。