屏東竹田鄉有信心於年底獲得國際慢城認證，26日推出神農慢食節暖身，以在地美食打先鋒，向大家展現竹田的美。（謝佳潾攝）

屏東竹田鄉爭取加入國際慢城6年，終於今年捎來好消息，鄉長傅民雄有信心在年底取得義大利總部認證，成為台灣第5個國際慢城，因此趁機推出神農慢食節暖身，以地方美食打先鋒，展現竹田的美以及慢城主打的在地精神。

傅民雄指出，由義大利發起的國際慢城理念，主打以在地精神發展地方觀光，藉此對抗全球化下快速又重複性高的連鎖商業效應，而這一觀點深受不少城市認可，除紛紛向義大利提出認證申請外，還以國家為單位成立聯盟，台灣就是其一。

傅民雄說，要加入國際慢城其實不容易，光要檢視的項目就多達72項，目前台灣只有4個鄉鎮取得國際慢城認證，分別為花蓮縣鳳林鎮、嘉義縣大林鎮、以及苗栗縣南庄與三義鄉，而竹田鄉努力6年後，終於日前向台灣聯盟正式提出申請，預計6月送至總部複審，有信心在年底成為慢城一員。

傅民雄開心道，竹田鄉在這6年中做足準備，除輔導鄉親經營民宿、媒合電動車業者合作，解決「住」與「行」的障礙外，也積極田調找出在地特色，從中發現木造日式車站、文筆亭、二崙老街、美崙村老夫子彩繪牆、大和頓物所等，都非常適合大家放慢腳步慢慢玩。

不過，民以食為天，傅民雄決定以地方美食打先鋒，趁神農大帝誕辰推出神農慢食節，展現竹田的美以及慢城主打的在地精神。傅民雄說，神農大帝誕辰對客家人來說非常重要，是客庄一大特色，結合在地美食行銷竹田慢食，非常有趣。

傅民雄介紹道，竹田慢食主推五行菜色養身餐盒，長壽甜龍筍屬金，養生青花菜屬木，好運旺雲耳屬水，萬紅千紫茄屬火，金玉滿堂瓜屬土，加上令人垂延三尺的阿公爌肉、阿婆滷蛋，滿滿竹田客庄味。