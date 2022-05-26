立法院財政委員會25日審查台灣存託憑證（TDR）法律性質明確化的證券交易法修正草案，立委未達成共識，金管會也不贊成修法，草案擇期審查，對此有法界人士認為，證券交易法未曾將TDR明文定入證券交易法的規範，導致司法實務裁判產生重大歧異，金管會已涉侵害人權，呼籲立法及行政均應正視面對，積極推動修法。

有法界人士認為，立法院財政委員會、證券主管機關金管會明知台灣存託憑證（TDR）一直存有是否為證券交易法的有價證券等爭議，而有違反法律保留、授權明確性、罪刑法定原則等違憲缺失，嚴重侵害人 權，財委會原擬近期排審證券交易法第4條及第165條之2修正草 案，將TDR明文納入證券交易法有價證券的範圍中，但財政委員會卻消極不作為，未將草案排入法案審核。

此外，監委林雅鋒、陳慶財監委、劉德勳曾於2016年12月調查意見明白指出，司法近期實務判決，認為財政部並無核定TDR為外國有價證券者，另有實務判決肯定TDR是900號公告核定的外國有價證券，可見司法實務對TDR的定性見解歧異。

法界人士指出，TDR是台灣存託機構在台發行，並非外國公司直接在台募集發行的有價證券，且發行等程序及規定均適用台灣法令，故TDR應非外國有價證券，金管會應對TDR的定性及相關法令有必要檢討改進，以避免對罪刑明確的事實認定產生重大影響。

證券交易法第6條第1項賦予金管會個別具體行使核定權，並非法律授權金管會得以命令方式行使核定權，900號公告已逾越證券交易法第6條第1項核定範圍，不符行政權與立法權分立的分際，金管會應適時檢討改進相關核定權行使具體作法。

根據監委蔡崇義2010年7月的調查意見，證券交易法第6條的有價證券為證券詐欺、操縱市場、內線交易等刑事責任的構成要件，涉及人身自由限制的嚴刑峻罰，故依證券交易法第6條第1項核定應力求具體明確，但900號公告文字過於概括，顯有循環論證等問題，以致有價證券的範圍恣意擴張，導致TDR是否確經主管機關予以核定有重大爭議。

法界人士表示，金管會聲稱「外國發行人募集與發行有價證券處理準則」，可作為TDR核定為證券交易法有價證券的依據，但該處理準則的授權依據是證券交易法第22條第1項，旨在規範「募集與發行」，而與證券交易法第6條第1項規範「有價證券種類」不同，金管會作法有逾越法律授權範圍的違憲疑慮，應確實檢討改善。

這次修法又卡關，法界人士認為，財政委員會執掌證券交易法令的立法及修法，金管會身為證券主管機關，立法及行政竟漠視違法TDR的存續，未正面積極處理修法，財政委員會在近期法案審核更將證券交易法第4條及第165條之2修正草案排定審議，使違法TDR的爭議持續懸而未 決，嚴重侵害人權，使台灣人權退後一大步。