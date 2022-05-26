台灣金融市場資金豐沛，許多記錄都是動輒千百億的極高門檻，一家類金融業者今年3月發行1檔金融商品，總金額區區新台幣60億元就緊追3年來的記錄，加上過去2年該項金融商品沒有任何新檔上架，也算是創下市場的新記錄。

中華信評為台灣金融市場上的結構融資證券，即通稱為「證券化證券」的金融商品，進行違約與評等變動的年度檢視，26日發布檢視報告並表示，授予評等的資產證券化證券之信用品質，在2021年當中「維持穩定」，並無任何一檔證券的評等被調升或調降。

中華信評此次檢視的對象是過往發行的資產證券化商品之存續期信用表現，2021年中華信評的資產證券化評等，並未有任何評等行動。中華信評表示，2021年時，評等存續期間內的調升比率為 47.3％，調降比率則為11.8％。中華信評自2003年開始授予評等的93檔資產證券化證券中，至今發生違約的件數為5件，整體存續期間違約率為5.4％。

實際上，台灣金融市場自民國109年，就沒有上架新的資產證券化商品。再往前推的十年期間，民國98年以來幾乎經常1年只有1檔上架。今年3月間，中租迪和發行1檔「租賃及分期應收帳款」，總金額60億元，緊追108年全年發行的66億元記錄，其實一樣是中租迪和發行的同樣金融商品。

中租迪和為中租控股旗下主要子公司，是國內非接受金管會監督管理的融資公司，監管單位為經濟部，評等基準為標普全球評級「bb」，較台灣銀行業者的評等基準點低3個級距，反映出此類公司面臨的經濟風險與產業風險皆高於銀行業。而融資公司的資金來源與流動性，仰賴躉售型資金，並需加以分散，與保障倍數充裕包括銀行信貸、發行商業本票、聯合貸款、發行債券、專案融資與資產證券化，以確保現金流量。

自民國96年迄今的15年期間，中租迪和以其握有的「租賃及分期應收帳款」部位，曾在台灣金融市場發行過7檔完全相似的資產證券化商品，過去兩年的資金既便宜且豐沛，使得該公司採行產證券化商品募資的頻率減少了，今年3月才又發行1檔，距離前次108年的發行相隔長達3年時間，即使如此，募資的規模也不如過去5年，堪稱台灣金融市場當中的怪象。