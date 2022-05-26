俄羅斯央行26日把基準利率從14％調降至11％，因通膨放緩和盧布匯率回升等讓金融風險下降。其2月底急速升息至20％，4月8日開始降息，迄今第三次降息，每次降息幅度均為300個基點。盧布兌美元匯率盤中重貶4.4％報63.025盧布。

人民幣對美元連續兩天大跌 累計跌幅超過1％
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俄央行救經濟 暗示再降息
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