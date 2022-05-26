俄央行大幅降息至11％ 盧布兌美元匯率重貶逾4％ 20:142022/05/26 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 俄羅斯央行26日把基準利率從14％調降至11％，因通膨放緩和盧布匯率回升等讓金融風險下降。其2月底急速升息至20％，4月8日開始降息，迄今第三次降息，每次降息幅度均為300個基點。盧布兌美元匯率盤中重貶4.4％報63.025盧布。 人民幣對美元連續兩天大跌 累計跌幅超過1％ 疫情衝擊外貿 人民幣兌美元匯率連3天大跌 俄央行救經濟 暗示再降息 #降息 #盧布兌 #美元匯率 #俄央行 #貶逾 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際金融》俄央行降息至11% 估6月仍有下調空間 17:292022/05/26 財經 專家：加大逆周期調控 人行下半年有望擴大降息 04:102022/05/21 財經要聞 《國際金融》盧布漲不停 兌歐元創近7年新高 10:382022/05/24 財經 外銀：人民幣匯率恐再走貶 04:102022/05/19 投資理財 大陸央媒：與市場關切同頻共振 降準即將落地 09:052022/04/14 兩岸 管濤：陸Q2降準降息值得期待 04:102022/05/12 財經要聞 俄盧布成強勢貨幣 兌美元匯率創四年新高 04:102022/05/25 焦點新聞 陸經濟學家：第二季降準降息仍值得期待 12:132022/05/11 財經 俄國央行為救經濟 暗示進一步降息 21:222022/04/20 財經 陸降準力道弱 專家預期降息 04:102022/04/16 全球財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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