興櫃公司納諾科技集團（6495）繼今年2月發表全球第一台無洗衣劑的洗衣機後，黑科技應用又傳來捷報！由旗下諾康生醫科技與台北醫學大學共同開發的「OHTrust歐舒特口腔防護噴霧」，又於今年5月初獲得美國食藥署（FDA）OTC認證核准為口鼻腔抑菌噴霧劑。

納諾科技集團以「納米離子水（NSIW）」為核心技術，除瞄準環保科技領域，布局洗水、洗土、洗空氣等三大業務，亦積極開發生醫健康事業體，其旗下的「諾康生醫」所推出的自有品牌「OHTrust歐舒特」健康生醫防護產品，含口鼻腔噴霧、霧化防疫門，全方位防護納米離子水、全方位漱口水、空間除臭噴霧、食物蔬果潔淨噴霧以及寵物除臭噴霧等，已於全台40幾家藥局、官網、電商平台上架銷售，其中「霧化防疫門」已成功進軍台北市政府、台北市議會、警察局、果菜市場、幼兒園。

其中以納諾集團的專利技術「納米離子水（NSIW）」為基底，研發出來的「OHTrust歐舒特口腔防護噴霧」不僅獲得美國FDA OTC認證，「納米離子水（NSIW）」還獲得美國EPA認證實驗室、長庚大學、SGS、台北醫學大學一系列檢驗，並通過41項抗菌檢測、6項病毒殺滅檢測。經美國EPA認證實驗室證實可抑制新冠病毒Delta變異株，且通過SGS動物毒理報告，可在無稀釋的使用下直接接觸眼睛及口鼻腔黏膜，可吸入與口服，無毒性。消費者可隨手噴口腔，減少病毒與黏膜接觸的量和時間，抑制病毒入侵人體，不僅減少自己遭感染風險，在自己確診的狀況下，也可減少傳給他人的機會。

COVID-19肆虐全球，台灣自今年4月底開始，每日以數萬起確診數速度增加，引發民眾恐慌，尤其兒童死亡案例不斷增加，更是引起各界高度關注，儘管台灣已引進孩童疫苗，但接種速度趕不上病毒傳染力，著眼於此，納諾集團除量產上市讓民眾儘快自我防護，26日也由納諾與北醫衍生新創子公司諾康生醫共同捐贈2萬瓶口鼻腔防護噴霧予基隆市學齡前孩童及第一線醫護人員，總價值超過500萬元，另6月中還將再捐給台北市學齡前孩童，共同守護孩童健康與生命安全。