黃錦雯（錦雯）近來推出翻唱新歌〈我的快樂〉，該曲是她與琇琴（于子育）「錦繡二重唱」所唱紅夯曲之一，同是戲劇《命中註定我愛你》的插曲，釋出後，掀起許多歌迷回憶殺。她這次花費50萬製作新歌，細節皆親力親為，但期間卻發生資金不足困境，最後只好向母親求救金援，新作才順利誕生。

她坦言，從小熱愛歌唱，但近年來演藝工作轉往主持、拍戲等，沒想過再出片，但是身邊朋友總是鼓勵她重拾麥克風，也承諾當她出歌一定會出錢相挺，她因此開始著手翻唱過往經典，但在錄音、製作階段，突然發現手上資金不夠，只好向朋友求助，豈料逾30名好友卻都已讀不回，當下看清人間冷暖，「我是很謝謝朋友的鼓勵，讓我起心動念來製作音樂」，但她當時壓力爆棚、失眠3天，最終只好跟母親訴苦。

母親自認是她頭號歌迷，一口答應資助，讓她感動淚崩，「父母就是孩子最大的後盾」，她自虧起初很擔心被媽媽罵，因此事前跟媽媽幽默說，「還記得以前答應要給我做試管的錢嗎？但現在我肚皮不行了，嘴皮還行啊。」母親全力支持她圓夢發歌。

她也感謝老公豪哥的相伴照顧，憶起，在製作新歌時，數度在家中情緒崩潰，老公看著也快崩潰，不過歌曲釋出後，老公用實際行動放閃，第一時間轉發、分享，更敬佩說：「妳一個人真的完成了，也太強。」她時隔10年推出新歌，希望粉絲多多支持點閱，也盼疫情趕緊平穩，活動、演出開始復甦，期待之後在台上獻唱新歌、經典歌曲。

錦雯（右）日前邀來媽媽一同拍攝MV，母女互動逗趣。（純屬娛樂文創提供）