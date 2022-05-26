台灣科技大學學生會在臉書發文，稱將與華夏科大併校，引起軒然大波，華夏科大今日嚴正否認此事，並提到將與台北醫學大學合作併校，而北醫大晚間回應，強調從未與華夏科大討論合併一事。
對於涉及這起風暴，北醫大表示，關於學校合併過程與法規，校方均遵守教育部相關規定，且學校內部及董事會從未討論過華夏科大與北醫大兩校合併一事。
北醫大也說，學校以醫學專業領域為發展主軸，強調以「醫學教育為本，生醫臨床為用，具社會影響力的創新型大學」為定位，永續發展邁向國際一流醫學大學。
台灣科技大學學生會在臉書發文，稱將與華夏科大併校，引起軒然大波，華夏科大今日嚴正否認此事，並提到將與台北醫學大學合作併校，而北醫大晚間回應，強調從未與華夏科大討論合併一事。
對於涉及這起風暴，北醫大表示，關於學校合併過程與法規，校方均遵守教育部相關規定，且學校內部及董事會從未討論過華夏科大與北醫大兩校合併一事。
北醫大也說，學校以醫學專業領域為發展主軸，強調以「醫學教育為本，生醫臨床為用，具社會影響力的創新型大學」為定位，永續發展邁向國際一流醫學大學。
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