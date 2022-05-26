中華獨立董事協會（TIDA）「ESG永續發展路徑論壇」26日舉辦，理事長駱秉寬舉防疫保單之亂為例，計算出整體產險業總曝險近600億元，恐一半以上產險業者要被迫增資或倒閉，深究部分保單未送至風險管理委員會審議，或獨董未參與、不知情，導致預警系統失靈。

駱秉寬強調，獨董要扮演風險管理的把關者。當初產險業者推出繳500元保費、一旦隔離或確診即可獲得5萬元的理賠這樣設計的保單，如果以有效保單800萬件計算，而衛福部推估高峰確診率15％，得出整體產險業總曝險金額。

然而，防疫保單的審查理應由獨立董事所參與的風險管理委員會，不論事前、事中、事後，當風險變動（疫情政策變動、國外保險公司拒絕再保、隔離措施變更等）時都可隨時滾動式的檢討、評估這張熱賣保單的風險。這回防疫保單之亂，凸顯未讓獨立董事發揮功能，未能嚴格把關，造成預警系統失靈，以精算風險為本業的這14家產物保險公司，反而本身風險最大。

此外，獨董要成為公司治理的實踐者。駱秉寬說，國內上市櫃公司治理排名後段班的公司，如果突然跳出來說自已的ESG實施成效，實難以想像，因ESG的「G」就是公司治理，也包括落實企業社會責任，公司治理都做不好、評鑑很差，如何做好ESG呢？

26日出席論壇者，包括彰化銀行、信義房屋、國泰金控和台達電等公司，都是公司治理評鑑排名前5％的表現優異的業者，其中，信義房屋連續8年公司治理排名第一級。

駱秉寬表示，獨董要擔當漂綠行為的防腐劑。如果企業有掛羊頭賣狗肉的「漂綠」（Greenwashing）行為，例如公司對外宣示要力行減碳、照顧員工，結果卻是公司耗電不減碳、勞資糾紛層出不窮或投融資汙染產業，只是做做公關、買一些碳權，就會被認為是「漂綠」行為，這也要靠獨董來監督。