歐盟凍結俄央行資產約245億美元 低於外界預期 20:222022/05/26 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐盟司法執行委員雷恩德斯25日表示正凍結俄羅斯央行資產約245億美元，此金額低於外界預期。 俄國指遭西方制裁後，其央行在世界各地資產被凍結約3,000億美元。 雷氏指歐盟另外凍結俄國官員與富豪的實體資產逾107億美元。 蘋果蟬連財富500大企業獲利王 訪問比利時 經濟部深化推動台歐盟經貿合作 多元資產策略 迎戰市場波動 #億美 #歐盟 #凍結 #資產 #外界 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 嘉能可支付超過12億美元與多國政府和解 21:022022/05/25 財經 《國際產業》不讓三星專美於前 SK投資狠砸2000億美元 11:082022/05/26 財經 專家傳真－先進國家石化廠的低碳轉型策略 04:102022/05/25 專題周報 三星砸3,560億美元 重押雙領域 04:102022/05/25 全球財經 aifian享擁有 車輛估價功能上線 04:102022/05/26 產業特刊 積欠130萬中山獎學金 判國民黨要給 04:102022/05/25 社會新聞 經部次長飛比國入歐盟心臟 訪官員商界強化雙邊供應鏈 15:372022/05/25 財經 兆豐銀攜Avaloq 進軍私人銀行業務 04:102022/05/25 投資理財 陸穩經濟 召開超大型電視電話會議 04:102022/05/26 財經要聞 俄駐歐盟大使：歐俄關係還沒到不可挽回 否則我不會在這 14:342022/05/26 國際 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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