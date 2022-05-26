歐盟司法執行委員雷恩德斯25日表示正凍結俄羅斯央行資產約245億美元，此金額低於外界預期。

俄國指遭西方制裁後，其央行在世界各地資產被凍結約3,000億美元。

雷氏指歐盟另外凍結俄國官員與富豪的實體資產逾107億美元。

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