中國嚴格的防疫封控措施影響了大陸民間消費，對許多擁有消費產業的跨國公司營收造成極大壓力，外企管理層普遍認為，第2季度的中國市場收入將嚴重受挫，削弱了全球其他地區在疫情後反彈的正面作用。但是也有一些消費產業對未來保持樂觀，他們認為一旦解除人員流動限制，將爆發驚人的消費熱潮。

《華爾街日報》報導說，嚴格的疫情封控措施傷及消費者在咖啡、運動鞋和酒店等各個方面的開支，對在大陸擁有大量業務的跨國公司造成壓力。諸如星巴克（Starbucks）、愛迪達（Adidas）和洲際酒店(InterContinental Hotels)集團等公司公佈在華收入都大幅下滑，一方面是由於消費者無法外出消費，另一方面則是整體經濟疲軟迫使消費者更加精打細算。

報導根據上述幾家公司公布的財報指出，大陸市場的快速萎縮拖累了跨國公司的財報表現，洲際酒店集團首席財務官艾奇克里夫強生（Paul Edgecliffe-Johnson）說，如果沒有中國市場的拖累，2022年第一季的財務表現會更強勁，與疫情前2019年第一季度相比，洲際酒店集團今年第一季在大陸的客房平均收入下降幅度高達42%。

星巴客在中國的5400家分店中，本月初有1/3處於停業，該公司承認無能力預測下半年在中國的收入。義大利的奢侈時裝品牌古馳（Gucci）母公司Kering SA稱，疫情封控迫使其在中國的「相當一部分門市停業」，一場原定於今年舉行的重大營銷活動受到干擾，在疫情封控城市以外的地區，銷售也會受到影響。

外企普遍認為，在截至6月底第2季度中，在中國大陸市場收入將受到嚴重打擊。一位在深圳一家跨國銀行工作的郭女士最近遭到裁員，她向媒體透露，現在不僅失業，在上海股市的投資價值也縮水，她不得不減少開支，連星巴克也不敢喝了。

報導表示，中國這個全球第2大經濟體的消費疲軟正在抵消美國和其他地區銷售強勁的正面作用。大陸官方數據顯示，4月份社會消費品零售總額年比下降11.1%，而美國零售額年比增長8.2%。不過，仍有公司相信中國市場將在下半年能快速回溫，Hilton今年在中國開設的酒店房間數將比2021年多20%，他們認為一旦解除對人員流動的限制，需求將會非常旺盛。洲際酒店集團今年也中國新開5家酒店，還有8家準備開業，同樣等待這些需求的釋放。