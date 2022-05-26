臺灣光榮特庫摩宣布，唯一由三國志系列之本家日本光榮特庫摩重磅推出 MMO 戰略模擬手機遊戲『三國志 霸道』已於 5/25（三）進行遊戲更新，推出最新最高稀有度的 UR 武將－UR 董卓、UR 太史慈以及新 SR 武將開放覺醒升階為 SSR 武將。除了基礎能力大幅提升之外，UR 武將也將帶來與 SSR 階級不同的戰法技能組，讓玩家們在搭配組隊搭配上能有更多戰略考量與變化。

此次改版也重新推出活動－【主要都市占據戰】，活動規則進行了微調：

1. 對主要都市的城牆、要衝、都市特性出征/駐軍時，將不會消費軍令書！

2. 占據 B 級以上主要都市的軍團，對 C 級主要都市發起攻城戰時，可獲得的奪取 Pt 調整為 0。

舉辦時間：2022/06/16（四） 08:00～2022/06/19（日） 23:59 GMT+8

除了推出最新武將與活動之外，也預告接下來的端午節限定活動，活動精彩獎勵豐富，想參與的玩家千萬不要錯過！

MMO戰略模擬遊戲『三國志 霸道』UR董卓、太史慈登場 端午活動搶先預告

端午節登入獎勵

活動期間：2022/05/26（四）～2022/06/09（四）

端午節討伐令

活動期間：2022/05/26（四）～2022/05/29（日）

端午節任務

活動期間：2022/05/30（一）～2022/06/03（五）

最後，賽季『亂世群雄』也即將進入尾聲，各個軍團開始進入最後衝刺，目標直指占據「洛陽」的獎勵：SSR 文物【狐白裘】、特別君主外框、霸道主題軍團旗！

※ 占據「洛陽」的獎勵

賽季結束時間：2022/06/19（日） 23:59 GMT+8