香港女演員葉子楣以情慾片《玉蒲團之偷情寶鑑》爆紅，擁有誇張的36F傲人上圍，也讓她當時被外界封為「香江第一代波神」，她還曾為了「胸器」斥資百萬投下保險，但陷入愛河後便息影多年；過去曾有片商砸重金邀請葉子楣復出被拒，令不少人猜測她在事業巔峰攢了不少錢，近期傳出葉子楣闊氣砸了港幣3600萬元（約新台幣1.3億元）買豪宅，引起熱議。

葉子楣在90年代是家喻戶曉的艷星，當時她雖然拍了許多大尺度作品，但她堅持三點不露至今仍是個傳奇。據悉，葉子楣堅持三點不露有很多種說法，其一，生性保守的她，想將最好的留給未來另一半；其二，懂得觀眾「越看不到越想看」的心態，希望藉此哄抬身價；最後一點，外界傳出她胸部有傷疤，加上疑似隆胸，不想被外人看到。當時的公司還為她的F奶投下200萬元保險，是香港首宗「人體保險」。

不過，葉子楣在演藝事業巔峰時期，和脊骨神經科名醫呂錫照陷入熱戀，她毅然放棄名利選擇淡出演藝圈，曾有片商以千萬片酬力邀她復出拍片，她依舊不為所動；令人惋惜的是，葉子楣和呂錫照交往超過25年，沒有結婚也沒有子嗣，男方在2018年卻因心臟病發猝死，留下葉子楣一個人生活。

而現年55歲的葉子楣曾被拍到狼狽現況，外界也好奇恢復單身的她是否有望復出影壇，但至今都沒有新動向；直到日前香港房地產市場，傳出葉子楣花了港幣3600萬元（約新台幣1.3億元）左右的金額買下一間豪宅，出手闊氣掀起網友熱烈討論，「小時候的女神」、「都55歲了還能花錢不手軟，當年收入應該豔星天花板」、「偶爾半夜看電視轉到她的電影還是會停下來看」。