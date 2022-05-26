美國女演員伊莎貝爾傅爾曼以《孤兒怨》暗黑小女孩「艾絲特」一角聞名全球。今年25歲的她在《進擊的地才》（The Novice）中「降齡」演出大一新鮮人，為此她還重返母校聽課兩周，與學弟妹們互動交流，了解當前的流行語文化，體驗大學生容易遇到的社交困境，優異表現讓她拿下美國翠貝卡影展最佳女主角獎，也獲美國獨立電影精神獎影后提名。

伊莎貝爾傅爾曼在片中完美詮釋「與聯誼陌生男同學打炮情節」，遇到初嚐禁果男生，硬了就胡亂地發洩，保險套不慎掉在陰道中，演出時伊莎貝爾特別著重表情，還加戲送給男同學一個白眼。伊莎貝爾笑說：「應該就是這個白眼，細膩且真實，讓我得到女主角的吧！」極具挑戰的演出深獲肯定。伊莎貝爾之後也將展現多變的形象，包括《放浪青春》製作人首次執導動作片《Sheroes》、《全民情聖》導演安迪塔南特執導驚悚片《Unit234》，讓觀眾能在各種風格電影中看到不一樣的她。

該片知名影評爛番茄網站評選為92％新鮮度，描述主角艾莉絲，是位追求極致優秀的大一新生，加入大學輕艇隊後，她極盡瘋狂的練習，不惜任何代價打敗隊友，只為進入學校代表隊，她的精神狀態幾乎瀕臨崩潰。她只想著，靠著不斷努力才能勝過他人，所以嚴以律己，追求完美，極度自虐；但她的求勝心切能否帶來成功？將於6月2日端午連假在台上映。