台灣東洋（4105）26日發布重訊表示，去年與國際藥廠簽約合作開發的微球藥物Octreotide LAR困難學名藥將正式進入臨床階段，該階段里程碑金50萬美元（約1500萬台幣）已入帳，而首批自製罕病藥「三氧化二砷」Arsenic Trioxide，也出貨美國銷售。

東洋去年與國際藥廠簽約，合作開發治療功能性神經內分泌腫瘤、肢端肥大症的第一線用藥Octreotide LAR困難學名藥，預計最快2024年可進入每年約8億美元的美國市場，目前已完成階段性成果，將可進入正式臨床試驗，依約可取里程碑金50萬美元。

董事長林全表示，Octreotide LAR是高技術門檻的微球劑型藥物。原廠專利在2017年1月屆期後，美國市場迄今仍未見學名藥上市。該公司與國際藥廠的合作將進入臨床試驗，若未來成功上市，將由六堵廠供貨，雙方根據合約約定比例共同分配藥品銷售利潤。

林全進一步表示，除長期深耕的微球藥物有重要進展，2018年宣布由國際合作夥伴負責海外市場取證與銷售的自製藥品「三氧化二砷」Arsenic Trioxide，順利在去年10月取得美國FDA藥證，是公司首次取得美國藥證，首批藥品於3月底順利出貨，正式進入美國市場，東洋除陸續依藥品開發時程領取里程碑授權金外，也將於藥品上市後，另計供貨利潤。

林全指出，兩大藥品的進展不僅證明了東洋在藥品開發、製造品質的能力獲國際肯定，國際能見度也相應提升。