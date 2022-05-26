六歲移居澳洲的台裔女牙醫珍恩征戰《澳洲頂級廚師》第14季。（杰德影音提供）

知名廚藝競賽節目《澳洲頂級廚師》以鼓勵各方烹飪好手為號召，邀請來自不同產業的參賽者共同切磋廚藝，爭奪頂級廚師頭銜與澳幣25萬元冠軍獎金。全新第14季以「粉絲選手 v.s. 人氣選手」為主題，不但請回12名過往季數的人氣選手，甚至不乏歷屆冠軍回鍋挑戰，更另外邀請12名節目的頭號粉絲共同競逐。不但讓粉絲選手一圓廚師夢，還能近距離與偶像比拚廚藝。

12名粉絲選手來自各行各業，包括消防員、博士生，金融分析師，甚至還有美食抖音網紅。其中最引人注目的莫過於台裔女選手珍恩（Jenn Lee），6歲就從台灣舉家移民到澳洲布里斯本。本身正職為牙醫的她，聲稱其實牙醫和她的個性不太相符，身邊的朋友和家人都形容她的個性很古怪。提到烹飪與牙醫最大的差異，珍恩打趣地說「大家都喜歡美食，我沒有遇過有人不喜歡美食，但大部分的人都不喜歡牙醫。」

首週初登場的選手們，必須用自己的拿手料理來贏得淘汰賽的豁免權，珍恩在首集便以台灣紅燒牛肉麵征戰。有別於一般使用牛腱為食材，珍恩選擇使用牛頰和牛尾來烹飪，「我喜歡膠原蛋白融成有黏性的狀態，再和肉湯合而為一」，讓評審安迪艾倫（Andy Allen）大讚是一道讓人起雞皮疙瘩的佳餚，更直呼美味到不可思議，「這裡就是屬於你的地方」，女主持人梅利莎梁（Melissa Leong）也稱讚「我完全能感受你的想法。你所選的肉質並非一般使用的部位，卻呈現出最真實內在的你，非常感謝你的參賽。」

《澳洲頂級廚師》第14季將自31日起，每週一至週五，晚間9點於Lifetime頻道（中華電信MOD264台、四季線上影視81台、Hami Video電視館、DCTV全國數位有線電視 202台）首播。