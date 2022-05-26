大陸電商巨頭阿里巴巴發布截至2022年3月31日的2022財年第4季業績及2022財年業績。2022財年第4季營收2040.5億元（人民幣，下同），年增9％，高於市場預期；非公認會計準則（Non-GAAP）淨利年減24％至197.99億元，每股美國存託股票收益7.95元。

2022財年，該集團營收年增19％至8530.62億元，主要由中國商業、雲業務及國際商業各分部的收入增長所驅動。非公認會計準則淨利年減21％至1363.88億元，每股美國存託股票收益下降19％至52.69元。

阿里巴巴表示，2022財年獲利減少主因該集團對淘特和淘菜菜的投入增加、為用戶增長而增加的費用，以及集團支持商家的舉措。

據阿里發布訊息指出，截至2022年3月31日止12個月期間，阿裡巴巴集團全球年度活躍消費者（AAC）達到約13.1億；其中，中國市場超過10億消費者的里程碑，以及有3.05億消費者來自海外，年淨增分別為1.13億及6400萬。

阿里巴巴集團首席財務官徐宏表示，該集團本季度業績表現健康，收入年增長9％。儘管宏觀市場環境波動，集團全年度總收入年增19％。該集團在戰略性領域的持續投入，正展現出積極的增長勢頭，營運效率也得到提升。展望2023財年，將堅定聚焦可持續、高品質的收入增長，專注優化營運成本結構，在不確定性中提升整體回報。

此外，阿里雲還實現了13年來首次年度盈利，阿里雲EBITA利潤（稅前息前折舊攤銷前獲利）從去年的虧損22.51億元大幅改善為今年的盈利11.46億元。